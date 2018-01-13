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Глава Удмуртии отправил в отставку мэра Воткинска после жалоб горожан

Мэр удмуртского города Воткинск Владимир Перевозчиков отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия». Такое решение глава республики Александр Бречалов принял в связи с тем, что «в Воткинске не организована работа с обращениями граждан, что абсолютно недопустимо».

«В 2017 г. в полтора раза увеличилось количество жалоб со стороны жителей Воткинска. Анализ этих обращений показал, что люди вынуждены неоднократно, по три раза писать в самые разные инстанции, на самые разные уровни власти только потому, что местные городские власти их не слышат», - приводятся слова Бречалова на сайте правительства республики.

Кроме того, к Владимиру Перевозчикову имеется ряд вопросов, требующих разбирательства со стороны правоохранительных органов, отмечается в сообщении.

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