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Президиум Верховного суда отказался допустить Навального к президентским выборам

Президиум Верховного суда России отказал политику Алексею Навальному в рассмотрении жалобы на недопуск к президентским выборам. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы подали надзорную жалобу, в которой просим президиум Верховного суда отменить решения нижестоящих судебных инстанций», - сообщал ранее юрист политика Иван Жданов.

25 декабря 2017 г. ЦИК отказал в регистрации группы для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом в президенты. Основанием стала непогашенная судимость политика по делу «Кировлеса». 30 декабря Верховный суд отклонил иск Навального о признании решения ЦИК незаконным, а 6 января аппелляционная инстанция подтвердила решение.

Кроме того, Навальный подал в Конституционный суд России жалобу на положения закона о выборах президента России. В частности, на положения, которые устанавливают запрет избираться для граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако Конституционный суд отказался рассматривать жалобу.

Навальный не раз объявлял, что из-за недопуска к выборам проведет по всей России 28 января акции «Забастовка избирателей». «Властям важно изобразить, что народ верит в выборы и согласен с такой конструкцией, а мы будем доказывать, что нет, что граждане России требуют конкуренции», - говорил он.

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