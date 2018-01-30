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Медведев пошутил о непопадании в «кремлевский доклад» как поводе уволиться

Премьер-министр Дмитрий Медведев в шутку предложил отсутствующим в подготовленном США списке приближенных к Кремлю лиц покинуть свои посты.

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем», - сказал Медведев на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой (цитаты по «Интерфаксу»).

Сейчас «кремлевский доклад» не предусматривает санкций в отношении его фигурантов. Однако если этот сценарий будет реализован, Россия подготовит адекватный ответ, пообещал Медведев.

«Безусловно, все власти в нашей стране - исполнительная и законодательная, а также президент - будут отслеживать другие формы реализации закона. Если они состоятся, то на эти действия последует реакция - она будет адекватная тому, что будет происходить», - предупредил Медведев.

Кто не вошел в «кремлевский доклад»

Принятый в США закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) носит абсолютно дискриминационный характер в отношении России, однако значение «кремлевского доклада» стремится к нулю, подчеркнул Медведев.

В подготовленный минфином США «кремлевский доклад» включены 210 человек, в том числе весь кабинет министров во главе с Медведевым, спикеры Совфеда и Госдумы, руководство администрации президента, руководители госкомпаний и другие чиновники, а также 96 российских бизнесменов из списка Forbes, чье состояние превышает $1 млрд. Минфин США отмечал, что обнародован не весь список - есть и закрытый перечень.

В открытой части списка не оказалось, в частности, председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, предправления «Роснано» Анатолия Чубайса, гендиректора «Роскосмоса» Игоря Комарова, гендиректора «Россетей» Павла Ливинского, гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова, президента «Ростелекома» Василия Осеевского, предправления «Россельхозбанка» Дмитрия Патрушева, предправления «ФК Открытие» Михаила Задорнова, а также председателя центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина и ряда других госслужащих и бизнесменов.

«Понимаю, что виноват! На этот раз в том, что не попал в число «врагов США». Лихорадочно ищу оправдания. Вот: все-таки у нас тоже вполне приличная компания!» – отреагировал на отсутствие в списке Чубайс на своей странице в Facebook.

Президент Владимир Путин пошутил, что ему обидно за то, что он не оказался в списке. Глава государства заявил, что Россия пока воздержится от ответных мер. «Мы ждали этого списка, готовы были предпринять ответные шаги. Но мы воздержимся пока. Однако мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация на практике. Мы хотим развивать отношения с США. Уверен, люди вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения», – заключил Путин.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»