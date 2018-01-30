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Медведев пошутил о непопадании в «кремлевский доклад» как поводе уволиться

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев в шутку предложил отсутствующим в подготовленном США списке приближенных к Кремлю лиц покинуть свои посты.

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем», - сказал Медведев на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой (цитаты по «Интерфаксу»).

Сейчас «кремлевский доклад» не предусматривает санкций в отношении его фигурантов. Однако если этот сценарий будет реализован, Россия подготовит адекватный ответ, пообещал Медведев.

«Безусловно, все власти в нашей стране - исполнительная и законодательная, а также президент - будут отслеживать другие формы реализации закона. Если они состоятся, то на эти действия последует реакция - она будет адекватная тому, что будет происходить», - предупредил Медведев.

Кто не вошел в «кремлевский доклад»

Принятый в США закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) носит абсолютно дискриминационный характер в отношении России, однако значение «кремлевского доклада» стремится к нулю, подчеркнул Медведев.

В подготовленный минфином США «кремлевский доклад» включены 210 человек, в том числе весь кабинет министров во главе с Медведевым, спикеры Совфеда и Госдумы, руководство администрации президента, руководители госкомпаний и другие чиновники, а также 96 российских бизнесменов из списка Forbes, чье состояние превышает $1 млрд. Минфин США отмечал, что обнародован не весь список - есть и закрытый перечень.

В открытой части списка не оказалось, в частности, председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, предправления «Роснано» Анатолия Чубайса, гендиректора «Роскосмоса» Игоря Комарова, гендиректора «Россетей» Павла Ливинского, гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова, президента «Ростелекома» Василия Осеевского, предправления «Россельхозбанка» Дмитрия Патрушева, предправления «ФК Открытие» Михаила Задорнова, а также председателя центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина и ряда других госслужащих и бизнесменов.

«Понимаю, что виноват! На этот раз в том, что не попал в число «врагов США». Лихорадочно ищу оправдания. Вот: все-таки у нас тоже вполне приличная компания!» отреагировал на отсутствие в списке Чубайс на своей странице в Facebook.

Президент Владимир Путин пошутил, что ему обидно за то, что он не оказался в списке. Глава государства заявил, что Россия пока воздержится от ответных мер. «Мы ждали этого списка, готовы были предпринять ответные шаги. Но мы воздержимся пока. Однако мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация на практике. Мы хотим развивать отношения с США. Уверен, люди вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения», – заключил Путин.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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Лавров прокомментировал подготовленный США «кремлевский доклад»

Ведомости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал подготовленный минфином США «кремлевский доклад», передает «РИА Новости». По его словам, поручение подготовить данный список было дано еще в августе 2017 г. У американского минфина ушло пять месяцев на то, чтобы ознакомиться со справочником фамилий.

«Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства, и со справочником, в котором имена сотрудников администрации президента России. Можно было это сделать гораздо быстрее», – отметил министр.

29 января минфин США опубликовал часть так называемого «кремлевского доклада». Документ представляет собой список, в который включены фамилии чиновников и бизнесменов России (более 200 россиян).

Кто не вошел в «кремлевский доклад»

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Промсвязьбанк подал иск к ООО «Бережковский комплекс» на 6,3 млрд рублей

Ведомости
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Санируемый ЦБ Промсвязьбанк подал иск к ООО «Бережковский комплекс». Иск зарегистрирован 30 января, однако Арбитражный суд Москвы пока не принял его к производству. Сумма исковых требований – 6,27 млрд руб. Другие подробности по делу пока не сообщаются.

Промсвязьбанк активно пытается оспорить сделки, прошедшие накануне введения временной администрации. В общей сложности банк подал уже пять исков.

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Германия оценила взаимные убытки России и ЕС от экономических санкций

Ведомости
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Руководитель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле считает, что взаимные убытки от экономических антироссийских санкций, введенных ЕС, с 2014 г. уже превысили 100 млрд евро. По его мнению, это слишком высокая цена за конфликт.

«По данным исследования Кильского университета, убытки от взаимных санкций, введенных в 2014 г., превышают 100 млрд евро. Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% – на экономику ЕС», – сказал Бюхеле.

Существующий конфликт можно разрешить только путем дипломатии, передает его слова интернет-портал finanzen. Немецкий бизнес, работающий в России, ожидает деэскалации политического конфликта.

Накануне американский минфин обнародовал часть так называемого кремлевского доклада. Документ представляет собой список российских чиновников и предпринимателей, которых власти США считают приближенными к правительству России, президенту Владимиру Путину. В перечне перечислены фамилии более 200 россиян. На данный момент включение в этот список не несет каких-либо ограничений.

Бюхеле считает, что администрация США не планирует в ближайшее время объявлять о новых санкциях в отношении России. По его словам, это положительный сигнал. «Это оставляет надежду, что ЕС и США примирятся в вопросе о санкциях и что решение нынешней ситуации можно найти с помощью дипломатических предложений», – сказал он.

Основанный в 1952 г. Восточный комитет германской экономики объединяет ряд предпринимательских союзов Германии.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»