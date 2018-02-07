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СМИ сообщили о вопросах британской спецслужбы к IPO компании Дерипаски в Лондоне

Разведывательная служба Великобритании MI6 выразила обеспокоенность в связи с тем, что размещение акций российской энергокомпании En+ на Лондонской бирже прошло без консультаций со спецслужбой, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

Вопросы MI6 связаны с владельцами компании – банком ВТБ, который находится под санкциями Евросоюза и США, и бизнесменом Олегом Дерипаской. Кроме того, En+ принадлежит почти половина в алюминиевой компании « Русал » (Дерипаска является ее президентом), осуществляющей поставки для российского оборонного комплекса, отмечает Telegraph.

В британском финансовом регуляторе FCA изданию сообщили, что не знают о каких-либо претензиях к IPO En+, связанных с возможным нарушением санкций.

En+ провела первичное размещение акций на Лондонской бирже в ноябре 2017 г. Компания привлекла за счет допэмиссии $1 млрд, еще $500 получил Дерипаска. Размещение стало крупнейшим IPO российской компании с 2012 г.