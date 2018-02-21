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Минкультуры предложило блокировать пиратские сайты во внесудебном порядке

Минкультуры разработало законопроект, позволяющий блокировать сайты за нарушение авторских прав без решения суда. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Поправки в закон об информации обязывают владельцев интернет-ресурсов размещать на них контактные данные. Если контакты отсутствуют или владелец сайта в течение 24 часов не удалит пиратский контент по требованию правообладателя, то последний сможет потребовать у провайдера заблокировать сайт. Если провайдер не реагирует на обращение, правообладатель будет вправе обратиться в Роскомнадзор.

В свою очередь Роскомнадзор должен будет попытаться связаться с владельцем сайта или провайдером в течение 24 часов. Если в течение суток уведомление останется без ответа, Роскомнадзор может принять решение о блокировке сайта навсегда. «Снятие ограничения доступа к такому сайту в сети интернет не допускается», - указывается в поправках.

Сейчас для удаления нелегального контента в интернете правообладатель должен обращаться в суд. После судебного решения Роскомнадзор уведомляет сайт о претензиях правообладателя. Если сайт не удаляет пиратский контент, то в течение трех дней доступ к нему на территории России блокируется.