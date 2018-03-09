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Дерипаска сравнил ситуацию в политике США с сюжетом фильма «Хвост виляет собакой»

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал статью для американского издания The Daily Caller, в которой назвал «российскую тему» в политике США примером заведомо ложной манипуляции общественным мнением. Дерипаска сравнил текущую ситуацию в американской политике с сюжетом фильма Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog, 1997).

«Постоянно меняющаяся “русская тема” в американской политике – это сегодняшнее повторение сценария фильма “Хвост виляет собакой”. Технологии и распад журналистики, основанной на фактах, позволили удивительно малому количеству людей уничтожить двусторонние или многосторонние отношения. Их мотивация в превращении неудобной реальности в желаемую – это власть и военно-промышленные коммерческие интересы», – написал Дерипаска.

Он сообщил, что лично знаком с группой этих людей. «Прежде чем они перешли к своим нынешним большим амбициям по развороту в обратную сторону результатов президентских выборов в США, они в течение десятилетий жестоко и скрытно нападали на меня и других», – добавил бизнесмен. Эта группа следовала схеме из фильма «Хвост виляет собакой», пояснил Дерипаска: «нам не нужно, чтобы это оказалось правдой, нам нужно просто отвлечь их».

Бизнесмен в статье также ссылается на слова одного из президентов США Теодора Рузвельта, который говорил, что «за мнимым правительством стоит невидимое правительство», которое «не несет никакой ответственности перед народом».