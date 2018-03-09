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Полиция предупредила протестующих в Волоколамске о применении физической силы

В пятницу в подмосковном Волоколамске продолжились протесты против полигона ТБО «Ядрово». Около 80 человек собрались у въезда на свалку. Сотрудники полиции предупредили протестующих о возможном применении физической силы. Запись обращения сотрудника правоохранительных органов к местным жителям есть на видео.

«Ваши действия по блокировке проезжей части незаконны. Мы просим покинуть проезжую часть. Если данное распоряжение вы проигнорируете, против вас будет применена физическая сила из-за нарушения федеральных законов», – сказал сотрудник полиции. На момент публикации начались первые задержания, рассказали «Ведомостям» участники акции.

Уже второй день жители Волоколамска и его районов собираются у мусорного полигона ТБО «Ядрово». Они пытаются перекрыть дорогу едущим на свалку грузовикам, рассказывают «Ведомостям» участники акции. Согласовать мероприятие жители не пытались – это стихийная акция, утверждают они. Протестующие требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск из других частей области и из Москвы.

8 марта у въезда на полигон «Ядрово» состоялась аналогичная акция. В ней приняли участие несколько десятков человек. Через некоторое время к полигону приехали сотрудники полиции, которые начали разгонять протестующих. Полиция задержала девять человек, сообщил «Ведомостям» представитель ОВД Волоколамска.

6 марта власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил его эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, из-за чего в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ, говорится в постановлении. Проверки выявили превышение в воздухе хлора, сероводорода и оксида азота.