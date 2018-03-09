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Горбачев призвал лидеров России и США прекратить гонку вооружений

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал лидеров России и США прекратить гонку вооружений и не допустить ядерную войну. Об этом он написал в колонке для журнала The Time. Горбачев также заявил о необходимости созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи или заседание Совета Безопасности ООН, чтобы повлиять на ситуацию.

Лидерам ядерных держав необходимо напомнить об обязательствах по договору о нераспространении ядерного оружия, написал Горбачев. Конечной целью, по его мнению, должен быть мир без ядерного оружия.

По словам Горбачева, последний раз уровень опасности, подобный сегодняшнему, был зафиксирован в 1953 г. «Как мы должны реагировать на этот новый виток милитаризации? Прежде всего, мы не должны сдаваться, мы должны требовать, чтобы мировые лидеры вернулись на путь диалога и переговоров», – считает он.

К 1985 г., когда Горбачев стал лидером Советского Союза, «сверхдержавы накопили горы оружия», отметил он. «Мы договорились с одним из самых воинственных президентом США – Рональдом Рейганом – о радикальном сокращении арсеналов», – написал Горбачев. Сегодня эти достижения находятся под угрозой, усиление обороноспособности двух стран выглядит как подготовка к реальной войне, считает он.

При этом Горбачев отметил, что нельзя возлагать всю ответственность на президентов США и России, потому что «два человека не могут разрушить все препятствия», которые накопились за годы, для этого нужен диалог на всех уровнях.

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