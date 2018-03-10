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«Коммерсантъ» сообщил о проблеме с закрылками у разбившегося в Сирии Ан-26

При заходе на посадку у пилотов разбившегося в Сирии Ан-26 возникли проблемы с управлением самолетом, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации. При выпуске закрылков один из них по непонятной причине вырвало, рассказал собеседник издания. После этого самолет резко накренился в сторону и перешел в крутое пикирование. В этой ситуации экипаж уже ничего не мог сделать, пишет газета.

Российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Все находившиеся на борту 39 человек погибли. По информации Минобороны, среди них были 27 российских офицеров, в том числе генерал-майор.

Сразу после катастрофы Минобороны заявило, что причиной стала техническая неисправность самолета. Потом появилась версия о том, что крушение могло произойти из-за резкого порыва ветра, который накренил самолет при посадке.

Кроме того, действующие в Сирии боевики группировки «Джейш аль-Ислам» заявили, что обстреляли Ан-26 из пулеметов. Минобороны, главная военная прокуратура и Следственный комитет России исключили обстрел самолета. Дело после крушения возбуждено по статье о нарушении правил полетов или других правил эксплуатации военных летательных аппаратов.