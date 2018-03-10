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Der Spiegel узнал о краже хакерами документов по Brexit

Группа хакеров украла с серверов в Германии записи, касающиеся переговоров Евросоюза и Великобритании по Brexit, а также переговоров с Белоруссией и Украиной, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Всего было похищено шесть файлов.

Ранее официальный представитель МВД Германии Йоханнес Димрот подтвердил, что серверы немецкого правительства были атакованы. По его словам, кибератака была предотвращена сразу же после ее обнаружения.

Димрот отказался отвечать на вопрос о том, стоят ли за этой кибератакой российские хакеры. Он пояснил, что сейчас власти Германии пытаются выяснить, как информация о кибератаке просочилась в СМИ.

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