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Уровень коррупции в России сочли высоким 75% граждан

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Около 75% россиян считают, что в стране сохраняется высокий уровень коррупции. В 2014 г. данный показатель был на уровне 66%. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение».

Средним уровень коррупции назвали 17% опрошенных (в декабре 2014 г. - 20%), низким - 2% (показатель не изменился).

Не менее 35% респондентов считают, что уровень коррупции в России не меняется, 38% россиян ожидают его повышения, 15% опрошенных - снижения.

42% опрошенных придерживаются мнения, что уровень коррупции в России на данный момент выше, чем в большинстве европейских стран. 8% респондентов думают иначе. Примерно одинаковым его сочли 23% респондентов, 27% затруднились дать оценку.

37% россиян считают, что в ближайшие годы уровень коррупции в России заметно снизится, 45% респондентов придерживаются противоположного мнения. 36% граждан считают, что в России в принципе можно полностью искоренить коррупцию в стране, 56% респондентов уверены в обратном.

В желание руководства страны бороться с коррупцией верят 51% опрошенных, 31% респондентов заявили, что у властей нет для этого возможностей. Еще 29% считают, что руководство может, но не хочет бороться с коррупцией, 13% думают, что у властей нет ни желания, ни возможностей для такой борьбы.

В опросе, который проводился 25 февраля, участвовали граждане России в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился в 53 субъектах России, 104 населенных пунктах, в нем приняли участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Россия против коррупции

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Политика
Новости

Заместителя госсекретаря Стива Гольдштейна уволили вслед за Тиллерсоном

Ведомости
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Заместителя госсекретаря Стива Гольдштейна уволили вслед за руководителем Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном, передает CNN.

Комментируя сегодняшнюю отставку своего начальника, Гольдштейн заявил, что Тиллерсон не знает о ее причинах. Накануне Тиллерсон вернулся из рабочей поездки по Африке, увольнение стало для него полной неожиданностью. По словам Гольдштейна, перед увольнением Тиллерсон не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Гольдштейн дал понять, что Тиллерсон узнал об увольнении из сообщения Трампа в Twitter.

Источник CNN в Белом доме сказал, что Трамп просил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. Тогда госсекретаря якобы предупредили, что он может лишиться должности. Источники, близкие к президенту, пояснили, что Тиллерсон был против внешней политики Трампа.

13 марта Трамп заявил об увольнении Тиллерсона. Госсекретарем США станет нынешний руководитель ЦРУ Майк Помпео, в свою очередь ЦРУ возглавит Джина Хаспел – первая женщина на этом посту. «Майк Помпео станет нашим новым госсекретарем. Ждем от него фантастической работы!... Мои поздравления!» - написал в Twitter Трамп.

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Бизнес
Новости

Шамалов рассказал о своих полномочиях в правлении «Сибура»

Ведомости
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Бизнесмен Кирилл Шамалов будет заниматься международными проектами и операционными вопросами в правлении «Сибура». Об этом рассказал он сам, передает «Интерфакс». «Буду заниматься развитием переработки, международными проектами, в целом буду больше заниматься бизнес-вопросами», – отметил Шамалов.

В феврале совет директоров нефтехимического холдинга «Сибур» избрал Шамалова членом правления на год – до 5 февраля 2019 г. Компания не раскрывала, чем именно будет заниматься Шамалов.

Шамалов был вице-президентом «Сибура» с 2008 г., через четыре года он стал заместителем председателя правления головной компании «Сибур холдинга». В 2014 г. Шамалов консолидировал 21,4% акций компании и стал одним из крупнейших акционеров. В 2015 г. он вышел из состава правления, остался в совете директоров. В апреле 2017 г. Шамалов снизил долю в «Сибуре» до 3,9%, продав 17% миллиардеру Леониду Михельсону.

Кирилл Шамалов – сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. В 2013 г. Reuters сообщал, что Шамалов-младший женился на Катерине Тихоновой, которую собеседники агентства называли дочерью президента России Владимира Путина. В январе 2018 г. Bloomberg писал, что они могли расстаться.

Бизнес
Новости

Минтранс пригрозил Душанбе ответом на невыдачу допусков «Уральским авиалиниям»

Ведомости
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Минтранс обеспокоен решением авиационных властей Таджикистана не выдавать допуск «Уральским авиалиниям» к маршруту Пермь – Душанбе. Об этом говорится в сообщении министерства.

«В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов. С 12 марта это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров», – указано в сообщении.

Заявки авиакомпании по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб поданы в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. По неизвестным причинам по ним нет решений, отмечает Минтранс. Российское ведомство призывает таджикских коллег «соблюдать обязательства, взятые в рамках действующих международных договоренностей».

Минтранс готов 22 или 23 марта начать переговоры в Москве, если у властей Таджикистана остались «дополнительные вопросы по урегулированию ситуации».

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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Политика
Новости

Путин признал высоким уровень коррупции не только в Дагестане

Интерфакс/Ведомости
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Президент России Владимир Путин, побывавший сегодня в Дагестане с рабочей поездкой, назвал высокий уровень коррупции в числе главных проблем республики. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, об этом президент сказал на совещании о социально-экономическом развитии региона в Махачкале.

«В то же время президент подчеркнул, что эта болезнь характерна не только для Дагестана, но и для других регионов нашей большой страны», - сообщил Песков. «Это беда не только Дагестана. Мы сегодня тоже вспоминали об этом. Собственно говоря, вся страна об этом знает. С этим сталкиваются регионы и на востоке, и на западе России, и на юге, и на севере. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной», - цитирует президента сайт Кремля.

На встрече с представителями общественности Дагестана Путин призвал навести порядок в экономике и заверил жителей республики, что поддержка региона будет продолжена. «Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути», - передал слова президента его пресс-секретарь.

По словам Пескова, на встрече Путин обратил внимание жителей республики на то, что, например, из порядка 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы. «Но куда-то и кому-то они же платят?» - задал риторический вопрос глава государства. «Они забирают ваши деньги, деньги ваших детей», - обратился Путин к жителям Дагестана, подчеркнув, что борьба с коррупцией будет продолжена.

По словам Пескова, Путин потребовал активнее привлекать инвесторов в Дагестан и улучшать бизнес-климат. «Нужно более эффективно использовать инвестиционный потенциал Дагестана, привлекать сюда как российских, так и зарубежных инвесторов», - привел слова президента его пресс-секретарь. В числе областей для инвестиций Путин назвал сельское хозяйство, пищевую, обрабатывающую промышленность и туризм.

Также в ходе визита Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым. «Руководитель республики проинформировал президента о том, что за последние месяцы практически все члены правительства России побывали в Дагестане и с ними намечены планы действий по решению первоочередных задач», - добавил Песков.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей и экс-министра образования и науки республики. В этот же день Васильев отправил правительство Дагестана в отставку. Задержанных доставили спецрейсом в Москву, где они были арестованы. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств. По результатам проверок Генпрокуратуры в Дагестане возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях, сообщали СМИ. В целом выявлено более 2400 нарушений закона. Наблюдатели восприняли зачистку Дагестана как предвыборный проект Кремля.

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Политика
Новости

Центризбирком ответил на заявление Навального о подготовке «каруселей» на выборах

Ведомости
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Сотрудник штаба Алексея Навального, получивший за 30 минут три талона о том, что он внесен в списки избирателей по месту голосования, сможет проголосовать только по первому адресу. Об этом заявил во вторник зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, остальные заявления машина не обрабатывает, но делает отметку и извещает участковый избирком.

Ранее Навальный сообщил, что его штаб решил провести эксперимент, доказывающий, что один человек может получить несколько «филькиных грамот», по которым можно проголосовать несколько раз. И все, по словам Навального, оказалось очень просто: «30 минут понадобилось сотруднику нашего штаба, чтобы получить три бумажки. Три раза может проголосовать. Там вообще нет проблем. Поэтому 18 марта ждем грандиозных "каруселей" фальсифицирующих явку».

Через портал Госуслуг можно получить сколько угодно талонов, но «это соревнование с самим собой», говорит Булаев: действительным будет считаться только первый из них. На остальных участках избирателя просто не признают за своего. А если ему все-таки удастся проголосовать дважды, то его с удовольствием примут в Следственном комитете, отметил Булаев.

На президентских выборах впервые применяется система голосования по месту пребывания, которая пришла на смену открепительным удостоверениям. Чтобы получить прописку на другом участке, избирателю достаточно подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или избирательную комиссию. Понедельник был последним днем приема заявлений через МФЦ и портал госуслуг (до 14.00 мск 17 марта их еще можно подать через участковую комиссию). По данным ЦИК, о желании голосовать по месту нахождения заявили 4,7 млн человек, но, скорее всего, итоговая цифра будет выше: данные все еще продолжают вводить в систему. Только за последние сутки через систему «мобильный избиратель» поступило 803 000 заявлений.

Впрочем, обнаружили «Ведомости», избирателям доступны не все участки: так, на портале Госуслуг не отражается столичный участок N2151 в здании РАН, где традиционно голосует президент Владимир Путин.

Действительно, достаточно большое количество избирательных участков не отражены в электронной базе, признает Булаев: по его словам, в первую очередь это участки в больницах, СИЗО и прочих малодоступных местах.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы в Каир

Ведомости
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» начинает продажу билетов на рейсы между столицами России и Египта с 13 марта. Выполнение рейсов Москва – Каир – Москва начнется с 11 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.

«Аэрофлот» будет выполнять полеты три раза в неделю на самолетах Airbus A320. Рейс SU 400 из Москвы в Каир будет летать по понедельникам, средам и субботам, а рейс SU 401 из Каира в Москву по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«Ведомости» убедились, что уже можно купить билет в Каир на сайте «Аэрофлота». Например, билет в классе эконом из Москвы в столицу Египта на 23 апреля обойдется в 16 608 руб., время в пути 4,35 часа.

При этом с 12 июня по 2 июля рейсы будут ежедневными. Это связано с повышенным спросом на авиаперевозки из-за футбольного турнира, отмечает «Аэрофлот».

«Аэрофлот» прекратил летать в Каир в конце 2015 г. Тогда было прервано авиасообщение между Россией и Египтом. Для возобновления полетов понадобилось значительное усиление мер безопасности, отмечает российская компания.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Политика
Новости

В Великобритании умер бывший топ-менеджер «Аэрофлота»

Ведомости
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В Лондоне на 69-м году жизни скончался бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николай Глушков. Об этом сообщил в Facebook Демьян Кудрявцев, семья которого владеет «Ведомостями».

«У нас есть общие друзья, они сообщили о смерти. О конкретной причине мне ничего не известно, но он был немолодой человек. Умер он в Лондоне, у себя дома», - пояснил Кудрявцев радиостанции «Говорит Москва».

Информацию о смерти Глушкова радиостанции Business FM подтвердил его адвокат Андрей Боровков. «Причину смерти родственники пока не сообщили», - сказал он.

С 1989 по 1991 г. Глушков занимал пост начальника отдела, потом - заместителя гендиректора компании «ЛогоВАЗ», созданной бизнесменом Борисом Березовским. С 1991 по 1995 г. Глушков возглавлял финансовый департамент «АвтоВАЗа», в 1996 г. его назначили заместителем гендиректора «Аэрофлота».

В 2000 г. Глушкова арестовали по делу о хищении средств «Аэрофлота». Тогда ему предъявили обвинение в мошенничестве, отмывании полученных незаконным путем денежных средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 г. Савеловский суд Москвы снял с Глушкова обвинения в мошенничестве и отмывании денег, но подтвердил приговор о злоупотреблении полномочиями и попытке побега. Глушкова приговорили к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом уже отбытого срока его освободили в зале суда.

В 2010 г. Великобритания предоставила Глушкову политическое убежище. В марте 2017 г. суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х гг.

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Политика
Новости

МИД выразил британскому послу протест из-за обвинений по делу Скрипаля

Ведомости
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Первый замминистр иностранных дел России Владимир Титов выразил «решительный протест» послу Великобритании Лори Бристоу из-за обвинений в причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Российское ведомство назвало действия Великобритании «откровенно провокационными». Россия не ответит на ультиматум, пока Соединенное Королевство не предоставит образцы химического вещества и не будет действовать в рамках конвенции по запрещению химоружия, отмечается в сообщении. «Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными», – указано там же.

Происшедшее – это очередная «нечистоплотная» попытка британских властей дискредитировать Россию, отмечает МИД. Любые угрозы не останутся без ответа, добавляет ведомство.

Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра на юго-западе Англии 4 марта.  Сейчас они находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила, что Россия виновна в отравлении Скрипаля, она назвала эту версию «очень вероятной». По ее словам, либо Москва потеряла контроль над химоружием, либо это были прямые действия России. Мэй уточнила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанном в СССР. Она также попросила объяснений от Москвы к вечеру вторника, 13 марта.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее назвала слова Мэй «цирковым шоу в британском парламенте». Это очередная кампания, основанная на провокации, добавила Захарова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не имеет отношения к отравлению Скрипаля, и напомнил, что дочь бывшего сотрудника ГРУ имеет российское гражданство. В связи с этим расследование дела должно быть открытым для Москвы, считает Лавров.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

ЕС включил спиннеры в список опасных товаров

Ведомости
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ЕС включил в перечень опасных непродовольственных товаров спиннер. Об этом говорится в докладе по итогам 2017 г.

В документе говорится о том, что спиннеры могут быть опасными для детей, в частности модели этой игрушки c подсветкой. Ребенок может проглотить батарею, размер которой сравним с пуговицей. Данная батарейка может привести к ожогам пищевода и кишечника. Опасными также являются легко отделяемые мелкие части игрушки.

Ранее в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что спиннер не влияет на психику детей, однако мелкие детали могут нанести вред.

Специалисты ведомства рекомендовали разрешать играть маленьким детям со спиннером только под присмотром взрослых.

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Политика
Новости

Трамп пообещал осудить Россию при наличии доказательств отравления Скрипаля

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп считает, что улики указывают на причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, однако предпочтет отложить окончательное суждение до анализа фактов, представленных британской стороной. Об этом Трамп заявил во время пресс-подхода, посвященного отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона во вторник.

«Я сегодня проведу разговор с [премьер-министром Великобритании Терезой] Мэй. Похоже, что это Россия, исходя из имеющейся у них (Великобритании) информации, - ответил Трамп на вопрос о том, каким будет ответ Белого дома на "химическую атаку". - Как только мы изучим факты - на сегодня запланирован разговор с британской стороной - как только мы изучим факты, если признаем их достоверными, мы обвиним Россию - или любую сторону, стоявшую за этим», - заявил Трамп. Он подчеркнул, что решение США будет зависеть от его разговора с Мэй.

5 марта стало известно об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу и до сих пор находятся в коме. Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 г.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, разработано в России как боевое ОВ по программе «Новичок», и заявила о весьма вероятной причастности России к инциденту. Мэй потребовала от России исчерпывающих объяснений к вечеру вторника.

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Политика
Новости

МИД России отреагировал на отставку госсекретаря США

Ведомости
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?» – задалась вопросом Захарова в ответ на просьбу «Интерфакса» прокомментировать смену руководителя американского внешнеполитического ведомства.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил о том, что Тиллерсон покидает свой пост, новым госсекретарем станет директор ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь, новым руководителем ЦРУ станет замдиректора спецслужбы Джина Хаспел.

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