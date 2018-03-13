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Уровень коррупции в России сочли высоким 75% граждан

Около 75% россиян считают, что в стране сохраняется высокий уровень коррупции. В 2014 г. данный показатель был на уровне 66%. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение».

Средним уровень коррупции назвали 17% опрошенных (в декабре 2014 г. - 20%), низким - 2% (показатель не изменился).

Не менее 35% респондентов считают, что уровень коррупции в России не меняется, 38% россиян ожидают его повышения, 15% опрошенных - снижения.

42% опрошенных придерживаются мнения, что уровень коррупции в России на данный момент выше, чем в большинстве европейских стран. 8% респондентов думают иначе. Примерно одинаковым его сочли 23% респондентов, 27% затруднились дать оценку.

37% россиян считают, что в ближайшие годы уровень коррупции в России заметно снизится, 45% респондентов придерживаются противоположного мнения. 36% граждан считают, что в России в принципе можно полностью искоренить коррупцию в стране, 56% респондентов уверены в обратном.

В желание руководства страны бороться с коррупцией верят 51% опрошенных, 31% респондентов заявили, что у властей нет для этого возможностей. Еще 29% считают, что руководство может, но не хочет бороться с коррупцией, 13% думают, что у властей нет ни желания, ни возможностей для такой борьбы.

В опросе, который проводился 25 февраля, участвовали граждане России в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился в 53 субъектах России, 104 населенных пунктах, в нем приняли участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Россия против коррупции