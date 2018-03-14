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Памятную доску на доме Немцова в Москве установят 16 марта

Памятную доску на доме Бориса Немцова по адресу ул. Малая Ордынка, д. 3, установят в пятницу, 16 марта, в 17.00. Об этом сообщила кандидат в президенты Ксения Собчак, которая ранее обратилась в мэрию Москвы с такой инициативой.

«Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто. Спасибо им большое! Спасибо мэру Собянину, который поддержал эту заявку, спасибо инициативной группе, в которую вошли не только мои и Бориса друзья, но и люди разных взглядов, и спасибо всем вам – дежурившим на мосту, три года приносившим цветы, говорившим об этом в СМИ и дома, всем, кто принимал участие, и всем, кто сочувствовал», – написала Собчак в Facebook.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

В сентябре прошлого года на доме Немцова уже была установлена памятная доска. Однако столичные власти посчитали, что это было сделано незаконно, и потребовали ее снять.

Акция памяти Бориса Немцова