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Суд арестовал гендиректора компании – собственника ТРЦ «Зимняя вишня»

Заводский районный суд Кемерова арестовал Юлию Богданову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало здание сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Богданова останется под стражей до 25 мая, передает «РИА Новости».

Суд посчитал, что Богданова, находясь на свободе, может скрыться от следствия или принять меры по сокрытию следов преступления и оказать давление на свидетелей.

Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По версии следствия, гендиректор не раз получала от сотрудников ТРЦ сообщения о нарушениях противопожарных мер, но ничего не сделала, чтобы это исправить. Обвиняемая намерена обжаловать решение суда.

Ранее суд арестовал управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок, технического директора Кемеровского кондитерского комбината Георгия Соболева, руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина и охранника Сергея Антюшина.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По окончательным данным МЧС, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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