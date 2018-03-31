Суд арестовал гендиректора компании – собственника ТРЦ «Зимняя вишня»
Заводский районный суд Кемерова арестовал Юлию Богданову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало здание сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Богданова останется под стражей до 25 мая, передает «РИА Новости».
Суд посчитал, что Богданова, находясь на свободе, может скрыться от следствия или принять меры по сокрытию следов преступления и оказать давление на свидетелей.
Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По версии следствия, гендиректор не раз получала от сотрудников ТРЦ сообщения о нарушениях противопожарных мер, но ничего не сделала, чтобы это исправить. Обвиняемая намерена обжаловать решение суда.
Ранее суд арестовал управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок, технического директора Кемеровского кондитерского комбината Георгия Соболева, руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина и охранника Сергея Антюшина.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По окончательным данным МЧС, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.