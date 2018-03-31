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МВД Британии объяснило проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Проверка самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту – это «рутинная процедура пограничной службы», заявил заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес. По его словам, подобные проверки направлены «на защиту Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие».

«После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса», – подчеркнул Уоллес (цитата Reuters).

В пятницу «Аэрофлот» сообщил, что сотрудники британской полиции и таможни без объяснения причин провели досмотр лайнера авиакомпании в аэропорту «Хитроу». Служба столичной полиции Великобритании опровергла информацию о том, что обыск проводили лондонские полицейские. Министерство иностранных дел Британии сообщило, что российский самолет обследовали сотрудники таможни.

Посол России в Лондоне направил в британский МИД ноту с требованием разъяснить цель проверки, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Запрос о причинах проверки российского самолета также направит координационный центр по авиабезопасности России, сообщил Минтранс. «В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», – говорится в сообщении ведомства.