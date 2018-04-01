Тулеев в видеообращении объяснил решение подать в отставку

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Губернатор Аман Тулеев записал видеообращение к жителям региона, в котором подтвердил, что досрочно подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Свое решение он назвал «единственно верным». Видеообращение Тулеева выложено на YouTube.
«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», - заявил Тулеев.
В обращении он принес соболезнования семьям людей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Он отметил, что после трагедии «сделал все, что мог».
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Таджикская авиакомпания Somon Air сообщила, что приостанавливает полеты в Россию по некоторым направлениям по требованию Росавиации. Телеграмма от российского ведомства поступила в авиакомпанию 31 марта. Из нее следует, что со 2 апреля рейсы Somon Air, а также другой таджикской авиакомпании – Tajik Air – по некоторым маршрутам обеспечиться не будут.
Меры Росавиации связаны с тем, что таджикские власти не подтвердили в полном объеме заявки российской авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в Таджикистан.
Somon Air приостанавливает рейсы из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи и обратно, а также из Худжанда в Казань, Санкт-Петербург и обратно. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полетов из Худжанда в Москву и обратно.
Остальные рейсы авиакомпании в Россию будут осуществляться согласно расписанию.
Сейчас сотрудники Somon Air информируют пассажиров об отмене рейсов, им будут возвращены средства.
Это уже не первый случай, когда российские авиавласти ограничивает полеты Somon Air в Россию. В апреле прошлого года Министерство транспорта приостановило полеты авиакомпании из Душанбе и Худжанда в Москву. Таким образом Россия отреагировала на то, что авиавласти Таджикистана не удовлетворили в полном объеме заявку российской авиакомпании «Ямал» на рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд.
Рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту составил сервис «Туту.ру», опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г. Самой вкусной пассажиры назвали «Узбекистон Хаво Йуллари»
1/10
http://aquatek-filips.livejournal.com
На втором месте — «Эйр Астана». Бортовое питание пассажиры сравнивают с домашней едой, отмечают, что в меню много мяса. Казахская авиакомпания угощает клиентов блюдами национальной кухни, вином и пивом. Во время коротких перелетов кормят проще: обычно предлагается легкий завтрак, который тоже получает неплохую оценку пассажиров
2/10
aviado.ru
Единственный российский представитель в топ-5 - авиакомпания «Алроса», она заняла третье место. Это небольшой перевозчик (241 000 пассажиров за семь месяцев 2017 г.), принадлежащий мировому лидеру по производству алмазов «Алросе». Пользователи часто упоминают, что есть выбор из трех блюд, еда вкусная
3/10
belleo.livejournal.com
На четвертой строчке - «Эйр Молдова», чьих пассажиров подкупает предлагаемое на ее рейсах молдавское вино
4/10
air-raser.livejournal
Строчкой ниже расположился национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа». Его часто хвалят за наличие питания на коротких рейсах, хотя бутерброды оценивают не очень высоко
5/10
Сергей Портер / Ведомости
Крупнейшая авиакомпания России, СНГ и Восточной Европы «Аэрофлот» на шестом месте по отзывам. Питание на внутренних рейсах «Аэрофлота» в основном оценивается пассажирами как нормальное, т. е. не вызывает ни восторга, ни нареканий. А вот на международных рейсах питание очень хвалят. Пассажиры «Аэрофлота» отмечают, что компания нередко радует в полете маленькими приятными вкусностями: мандаринками, мороженым
6/10
ru-airlinemeals.livejournal.com
На седьмой строчке второй крупнейший российский перевозчик S7 Airlines. У авиакомпании много преданных поклонников, пассажиры отмечают, что на всех рейсах без исключения предлагается питание
7/10
Fly One
На восьмом месте — авиакомпания из Молдавии Fly One
8/10
antonio-mag.livejournal.com
На девятом месте — «дочка» «Аэрофлота». Авиакомпания «Аврора» летает на Дальний Восток
9/10
belleo.livejournal.com
На десятой еще одна российская авиакомпания - Red Wings
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В Москву прилетел первый самолет с высланными из США российскими дипломатами. Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту «Внуково-2», передает ТАСС. На нем прилетели 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне и члены их семей.
За высланными дипломатами и их семьями в США были отправлены два самолета Ил-96, второй борт позднее 1 апреля доставит в Москву сотрудников генконсульства в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН.
26 марта Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов (46 сотрудников посольства, двое из генконсульства и 12 из постпредства России при ООН). Такое решение было принято после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Всего из США в Россию прилетит 171 человек (включая членов семей дипломатов).
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и ввел в отношении России дипломатические санкции. Решение британских властей поддержали многие другие страны.
Россия ответила «зеркальными» мерами, приняв решение выслать из Москвы аналогичное число иностранных дипломатов. В ответ на санкции Вашингтона Россия также решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров для Ведомостей
29 марта МИД России объявил об ответных мерах России в отношении США. Из-за дела Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов. Генконсульство в Петербурге должно быть закрыто до 31 марта
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Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября в единый день голосования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Центризбиркома России Евгения Шевченко. Избирательная кампания должна стартовать не позднее середины июня.
В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.
Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.
25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек. В ходе расследования дела о пожаре были арестованы семь подозреваемых.
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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для всех виновных в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом он заявил, обращаясь к жителям города после назначения временно исполняющим обязанности губернатора.
«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», – сказал Цивилев.
Он заверил, что никто из виновных «не будет выгорожен или спрятан». Также Цивилев пообещал поддержку родственникам погибших. «Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку», – сказал врио губернатора.
В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.
Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.
25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек. В ходе расследования дела о пожаре были арестованы семь подозреваемых.
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Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№ 76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния - $1,25 млрд), передает корреспондент «Ведомостей». Он вместе с братом стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях бюджетных средств.
Магомед Магомедов претензии следствия не признал. «С моей точки зрения, все эти ситуации, я только сегодня о них узнал, носят экономический характер и могли бы быть разрешены экономическим образом. Если там нанесен ущерб, в первую очередь, естественно, государству, то, конечно, его можно было бы погасить. У нас такие возможности при мобилизации ресурса, наверное, нашлись бы. Я не вижу здесь никаких поводов для уголовных дел», - сказал он в суде.
Защита Магомедова возражала против ареста: следствие не представило сведений и фактических обстоятельств, подтверждающих обвинение, настаивал адвокат. Он также отметил, что у Магомедова шесть несовершеннолетних детей, мать и брат-инвалид на иждивении и множество проблем со здоровьем, включая разрыв коленной связки. В суд Магомедов пришел с тростью, на ноге у него была видна конструкция, похожая на ортез. Защита просила отпустить Магомедова под домашний арест, разрешив ему сопровождать детей в школу и ходить к врачам. Адвокаты также просили отпустить бывшего сенатора под залог в размере суммы заявленного следствием ущерба - 2,5 млрд руб.
Суд отказался принять во внимание доводы защиты, отметив, что Магомедов задержан законно и обоснованно, а на свободе может скрытся и оказать влияние на следствие, т. к. еще не все свидетели допрошены и не все материалы изъяты.
До этого в субботу суд арестовал Зиявудина Магомедова на два месяца. Арестован также Артур Максидов - генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму»).
Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Зиявудина Магомедова следствие назвало организатором преступного сообщества. Ущерб по делу оно оценивает более чем в 2,5 млрд руб. Значительная часть этих денег, по данным следствия, находится на офшорных счетах.
Зиявудин Магомедов в суде вину опроверг. Его защита также просила отпустить под домашний арест или залог в 2,5 млрд руб., но суд отказал в этом.
В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Антон Кардашов / АГН «Москва»
По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов. Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Михаил Терещенко / ТАСС
31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,25 млрд)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Такая же мера пресечения избрана для другого фигуранта дела – генерального директора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова
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Анастасия Корня / Ведомости
Всего в деле семь эпизодов хищений, совершенных компаниями, входящими в группу «Сумма»
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Зиявудин Магомедов в зале суда
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Tatyana Makeyeva / Reuters
Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№ 76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния - $1,25 млрд), передал корреспондент «Ведомостей»
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Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный на два месяца по делу о крупных хищениях бюджетных средств, намерен обжаловать решение суда, передает корреспондент «Ведомостей». «Конечно», - сказал миллиардер на вопрос, будет ли обжаловать арест.
В субботу Тверской суд Москвы арестовал Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд, до 30 мая. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК).
По этому же делу в субботу суд арестовал генерального директора ООО «Интэкс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова. Еще один подозреваемый - старший брат Зиявудина Магомедова, бывший сенатор Магомед Магомедов. На момент публикации решение о мере пресечения для него не вынесено.
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Президент США Дональд Трамп второй раз за три дня обрушился в Twitter с критикой на крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon. Он заявил, что потери почтовой службы США от доставки заказов в Amazon могут составлять в среднем $1,5 за каждую посылку. «В сумме это миллиарды долларов», - написал Трамп.
«Эту аферу с почтовой службой необходимо прекратить. Amazon должен платить по реальным расценкам (и выплачивать налоги) сейчас же!» - заявил Трамп. Он также назвал «фейковой» газету The Washington Post, которой владеет основатель и основной акционер Amazon Джефф Безос.
Это уже второй выпад Трампа против Amazon в Twitter за три дня. В четверг Трамп написал, что Amazon, в отличие от других компаний, «или совсем не платит, или платит мало налогов», использует почтовую службу в качестве «курьера» «с огромными потерями для страны» и вытесняет из бизнеса других ритейлеров.
Перед этим сайт Axios со ссылкой на неназванных собеседников написал, что Трамп «ненавидит» Amazon. Как пишет Bloomberg, на фоне этого капитализация интернет-ритейлера снизилась на $53 млрд. На закрытии торгов 29 марта капитализация компании составляла $700,7 млрд, следует из данных Nasdaq. В пятницу торги в США не проводились в преддверии Пасхи.
Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла
Paul Christian Gordon / Zuma / ТАСС
Amazon открыл в Сиэтле необычное офисное здание, на проектирование и строительство которого ушло семь лет. Сотрудники компании будут работать здесь в окружении небольшого тропического леса. Офисный комплекс состоит из трех сферических строений и называется Spheres («Сферы»)
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Amazon
Самая большая сфера - 90 футов (27,4 метра) в высоту и 130 футов (39,6 метра) в ширину. Под тремя стеклянными куполами высажены около 40 000 растений из 30 стран
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Amazon
Внутри сфер поддерживается необходимый растениям микроклимат: температура воздуха - около 22 градусов, относительная влажность - 60%
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Elaine Thompson / AP
Здание может вместить до 800 человек. Сотрудники Amazon могут сделать перерыв и отдохнуть в окружении растений или обсудить рабочие вопросы в специальных конференц-залах, которые называются гнездами
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Amazon
Внутри строения работает WiFi. Amazon собирается выдать работающим в «Сферах» специальные идентификационные значки, благодаря которым компания будет отслеживать перемещение сотрудников и знать, кто часто отлынивает от работы
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Amazon
Три года назад ландашфтные дизайнеры Amazon показали основателю компании Джеффу Безосу проект строительства сфер. Дизайнеры планировали протянуть 10-метровый висячий мост и посадить рядом дерево, которое спустя годы должно было раскинуть свои ветви над мостом. Однако Безос не захотел ждать, пока дерево вырастет. Он попросил садовника Рона Гальярдо найти решение проблемы
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Amazon
«Передо мной был поставлен вопрос, сможем ли мы уложить пять лет в один день. С тех пор это стало нашим девизом», - заявил Гальярдо агентству Bloomberg. Дизайнеры проекта нашли в Южной Калифорнии дерево семейства Ficus rubiginosa, посаженное в 1969 г. Его высота - 55 футов (16,8 метра). Привезти и посадить его оказалось самой сложной задачей при строительстве сфер. Дерево назвали Руби
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Amazon
«Мы поняли, что нам сначала придется построить сферу, наклонить ее назад, разместить дерево [Руби], а затем вернуть ее на место», – рассказал архитектор Дэвид Садински
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Amazon
Влажность воздуха в обычном офисе в среднем всего 30%, в сфере - 60%. Пока организм привыкает к тропическому климату, на лбу выступает пот, а стекла очков запотевают, описывает Bloomberg
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Amazon
Помимо влажной среды в сферах установлены системы вентиляции, которые создают естественный бриз
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Amazon
В новом офисном здании созданы рабочие места для сотен сотрудников
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Amazon
В сферах есть пятиэтажная «живая стена», состоящая из зеленых каскадов
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Amazon
Необычное офисное здание будет привлекать новые кадры, считает руководитель департамента недвижимости компании Джон Шоттлер. По его мнению, с собеседований в сферах соискатели будут уходить убежденными в том, что Amazon смотрит в будущее
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Amazon
«С тех пор как мы начали строительство, люди останавливались на углу и делали фотографии», - рассказал Шоттлер
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Защита совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, задержанного по подозрению в крупных хищениях бюджетных средств, в Тверском суде Москвы попросила отпустить его под домашний арест или оставить на свободе под залог в размере 2,5 млрд руб. В такую же сумму, как заметил адвокат Магомедова, следствие оценивает ущерб по делу, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мой подзащитный готов предоставить эту сумму в виде залога», - сказал адвокат. В свою очередь прокурор настаивает на аресте, отметив, что деньги подозреваемому лучше направить на погашение ущерба.
Сам Магомедов в суде заявил, что не согласен с предъявленными ему претензиями. Он также подтвердил, что действительно собирался 31 марта уехать из России, но подчеркнул, что планировал вернуться через неделю.
В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК). По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов и Артур Максидов - руководитель одной из компаний, входящих в «Сумму». Следствие просит арестовать всех фигурантов дела. На момент публикации эти ходатайства рассматривал Тверской суд Москвы.
Политика
Новости
МВД Британии объяснило проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне
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Проверка самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту – это «рутинная процедура пограничной службы», заявил заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес. По его словам, подобные проверки направлены «на защиту Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие».
«После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса», – подчеркнул Уоллес (цитата Reuters).
В пятницу «Аэрофлот» сообщил, что сотрудники британской полиции и таможни без объяснения причин провели досмотр лайнера авиакомпании в аэропорту «Хитроу». Служба столичной полиции Великобритании опровергла информацию о том, что обыск проводили лондонские полицейские. Министерство иностранных дел Британии сообщило, что российский самолет обследовали сотрудники таможни.
Посол России в Лондоне направил в британский МИД ноту с требованием разъяснить цель проверки, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Запрос о причинах проверки российского самолета также направит координационный центр по авиабезопасности России, сообщил Минтранс. «В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», – говорится в сообщении ведомства.
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Россию могут покинуть более 50 сотрудников британских дипломатических представительств, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она напомнила, что Лондон после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ приняла решение выслать такое же число сотрудников британского посольства. После этого Лондон «провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран», добавила Захарова.
В ответ на это Москва потребовала от британской стороны в течение месяца сократить количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств в России так, чтобы оно соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в Британии.
«Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом - более 50 человек в пользу британской стороны», – написала Захарова в Facebook.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, заявляя, что британская сторона не представила никаких доказательств.
Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров для Ведомостей
29 марта МИД России объявил об ответных мерах России в отношении США. Из-за дела Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов. Генконсульство в Петербурге должно быть закрыто до 31 марта
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Центральный районный суд Кемерова арестовал до 25 мая начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, сообщает «Интерфакс». Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», который был построен без разрешения на строительство.
В суде следователь рассказал, что Комкова после пожара пыталась скрыться. Она была задержана в Москве и доставлена в Кемерово принудительно. Чиновница опровергла это заявление, рассказав, что уехала в Москву, чтобы показаться врачу после стресса, вызванного трагедией.
«У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного», – сказал Комкова.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По окончательным данным МЧС, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
По делу о пожаре ранее были арестованы шесть человек: управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник этой компании Александр Никитин и охранник Сергей Антюшин.