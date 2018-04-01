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Цивилев пообещал строго наказать всех виновных в пожаре в «Зимней вишне»

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для всех виновных в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом он заявил, обращаясь к жителям города после назначения временно исполняющим обязанности губернатора.

«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», – сказал Цивилев.

Он заверил, что никто из виновных «не будет выгорожен или спрятан». Также Цивилев пообещал поддержку родственникам погибших. «Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку», – сказал врио губернатора.

В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек. В ходе расследования дела о пожаре были арестованы семь подозреваемых.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове