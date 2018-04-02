Золотов попросил завести дело против росгвардейцев после пожара в Кемерове
Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным обратиться в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить дело в отношении своих сотрудников, отвечающих за охрану ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, нарушения Росгвардия усмотрела в работе сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК). Согласно результатам проверки сотрудники центра допустили неподготовленных охранников к работе в торговом центре.
Советник Золотова Александр Хинштейн в беседе с изданием рассказал, что охрана «Зимней вишни» осуществлялась незаконно. В частности, охранная организация «Центр защиты» не могла оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с торговым центром, уточнил он.
Кроме того, сотрудники охраны ТРЦ не проходили специальной подготовки и поэтому при пожаре, начавшемся 25 марта, «повели себя так, как повели», добавил он.
«Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам», – объяснил Хинштейн.
В ведомстве считают, что сотрудники кемеровского центра Росгвардии не могли не знать о нарушениях в работе охраны организации.
«Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность, но в соответствии с поручением президента о привлечении к ответственности виновных по всей цепочке нами была проведена работа в рамках наших полномочий», – подытожил собеседник «Коммерсанта».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.