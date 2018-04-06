Кремль не будет вмешиваться в выдвижение Тулеева спикером облсовета
Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с выдвижением бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в спикеры областного парламента. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва». Это прерогатива регионального парламента, отметил он.
При этом руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов назвал выдвижение Тулеева в спикеры неправильным. «Думаю, люди просто не поймут такого решения», – отметил Неверов (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру Тулеева на пост спикера областного парламента. «Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил», – отметил один из авторов обращения. Имя Тулеева ассоциируется с сильным и справедливым лидером и стабильным Кузбассом, указывают депутаты.
Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля по собственному желанию. Это случилось после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Через два дня после отставки Тулеев получил мандат депутата областного совета. Выборы депутатов облсовета пройдут в сентябре 2018 г.