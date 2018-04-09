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Преподаватели ВШЭ извинились перед студентами за удаление записи ток-шоу с Песковым

Преподаватели департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ извинились перед студентами в связи с удалением из публичного доступа записи учебной программы «В точку!», в которой участвовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Открытое письмо сотрудников ВШЭ опубликовано на странице департамента.

В нем отмечается, что одно из правил проведения интервью – договоренность об условиях его проведения до начала беседы. «В данном случае, какими бы корпоративно значимыми ни были причины отказа от обнародования записи, они пришли в противоречие с одним из профессиональных принципов: границы распространения полученной информации определяются до, а не после интервью», – говорится в документе.

Если же статус интервью не был определен заранее, то отказ от публикации – нарушение норм журналистики, подчеркивают преподаватели. По их мнению, спорная ситуация с интервью с представителем Кремля возникла из-за отсутствия детального регламента для учебных теле- и радиопрограмм.

Преподаватели департамента медиа пообещали, что подготовят и передадут руководству университета такой документ с рекомендацией утвердить его до начала нового учебного года. Авторы письма уточняют, что студенты в сложившейся ситуации «проявили качества настоящих журналистов, повели себя именно так, как мы их учили, и встали на защиту профессии».

Песков участвовал в студенческом ток-шоу «В точку!» 29 марта. В ходе разговора со студентами он, в частности, раскритиковал журналисток, обвинивших в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Он отмечал, что у женщин, обвиняющих депутата, есть «право защищать себя в том порядке, который установлен законом», передавала Русская служба BBC. Он указывал, что ему неизвестно, чтобы кто-то из них этим правом воспользовался.

Запись беседы была выложена в открытый доступ, но затем удалена по просьбе Пескова. Представитель Кремля опровергал применение цензуры в отношении его участия в ток-шоу. Он объяснил просьбу убрать запись тем, что «это был абсолютно закрытый откровенный разговор».

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