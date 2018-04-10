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Путин поручил Медведеву проанализировать выполнение майских указов 2012 года

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проанализировать выполнение майских указов 2012 г. Такое поручение он дал в ходе их совместной встречи, говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что они были выполнены не полностью: «Все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать». При этом Медведев сказал, что плановых показателей удалось достичь. «Я считаю, что это в общем очень неплохой результат», – добавил он. Он также пообещал проанализировать ситуацию. Например, неплохой результат показали отрасли промышленности: нефтехимия, газохимия, фармацевтика и высокие технологии, а рост инвестиций в основной капитал «достаточно вялый», отметил Медведев.

«Практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. За эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать», – сказал Медведев.

В феврале реальные доходы россиян выросли впервые с января 2017 г. – на 4,4% в годовом выражении, отчитался Росстат. Особенно заметно зарплаты выросли в бюджетном и нефтегазовом секторах, говорил главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По его словам, многие получили разовые выплаты, чтобы подогнать статистику под майские указы.

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