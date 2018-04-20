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Лавров исключил вероятность войны России и США

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не допустят военного противостояния между возглавляемыми ими странами. Об этом он заявил в интервью «РИА «Новости».

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — пояснил Лавров.

В начале апреля отношения между Россией и США ухудшились из-за обвинений правительственных войск Сирии в применении химического оружия в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за предполагаемую химическую атаку на российского и сирийского лидеров Владимира Путина и Башара Асада. Власти Сирии опровергают данную информацию. В Генштабе России неоднократно называли эти обвинения провокацией. Ранее Лавров заявлял, что российские власти имеют доказательства того, что применение химического оружия в сирийском городе Дума было инсценировкой.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили ракеты по объектам в Сирии. Согласно заявлению этих стран, ракеты были выпущены по объектам, на которых производят химическое оружие. Еще в марте начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявлял, что США собираются обвинить режим Асада в химической атаке и нанести удар по Сирии. Тогда он пообещал, что Россия ответит на действия США, если пострадают российское военнослужащие в Сирии.

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