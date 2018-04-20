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Лавров исключил вероятность войны России и США

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Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не допустят военного противостояния между возглавляемыми ими странами. Об этом он заявил в интервью «РИА «Новости».

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — пояснил Лавров.

В начале апреля отношения между Россией и США ухудшились из-за обвинений правительственных войск Сирии в применении химического оружия в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за предполагаемую химическую атаку на российского и сирийского лидеров Владимира Путина и Башара Асада. Власти Сирии опровергают данную информацию. В Генштабе России неоднократно называли эти обвинения провокацией. Ранее Лавров заявлял, что российские власти имеют доказательства того, что применение химического оружия в сирийском городе Дума было инсценировкой.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили ракеты по объектам в Сирии. Согласно заявлению этих стран, ракеты были выпущены по объектам, на которых производят химическое оружие. Еще в марте начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявлял, что США собираются обвинить режим Асада в химической атаке и нанести удар по Сирии. Тогда он пообещал, что Россия ответит на действия США, если пострадают российское военнослужащие в Сирии.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

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Финансы
Новости

Deutsche Bank по ошибке перевел превышающую собственную капитализацию сумму

Ведомости
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Deutsche Bank ошибочно перевел на биржевой счет залоговый платеж в размере 28 млрд евро ($35 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Эта сумма превышает рыночную капитализацию крупнейшего банка Германии, которая составляет около 28 млрд евро. В Deutsche Bank признали факт ошибки, но не сумму перевода. 

«Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, и затем исправлена», – заявил представитель Deutsche Bank. Он заверил, что банк предпринял шаги для предотвращения подобного в будущем. 

Перевод был проведен в конце марта за неделю до пасхальных праздников на счет в клиринговой палате Eurex биржевого оператора Deutsche Boerse.

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Бизнес
Новости

ОВК продала долю в Первой тяжеловесной компании за 1,8 млрд рублей

Ведомости
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Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) продала 19,9% в Первой тяжеловесной компании (ПТК, входит в группу «Промышленные инвесторы») основному акционеру железнодорожного оператора - группе «Промышленные инвесторы» за 1,77 млрд руб., говорится в сообщении ОВК.

ОВК получила долю в ПТК в марте 2017 г. в счет проданных ей 100% акций оператора «Восток1520» в конце 2016 г. За долю в ПТК Объединенная вагонная компания заплатила группе «Промышленные инвесторы» 1,29 млрд руб.

«НПК ОВК объявляет о продаже 19,9% в АО "ПТК-холдинг" (Первая тяжеловесная компания) компании ООО "Проминвествагон" (входит в группу "Промышленные инвесторы"). Сумма сделки составила 1,773 млрд руб.», - указывается в пресс-релизе.

По словам первого заместителя гендиректора по общему управлению ОВК Дмитрия Бовыкина, за год ПТК укрепила статус крупнейшего собственника вагонов повышенной грузоподъемности. «Компания нарастила клиентскую базу и развила технологии перевозок. Мы в свою очередь вышли из актива на выгодных условиях, заработав почти 40% годовых на продаже доли», - отметил он.

ПТК была создана группой «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова в 2016 г. - в том числе для инвестиций в сегмент тяжеловесного движения. Компания также владеет оператором «Нитрохимпром», парк которого тоже формировался из тихвинских вагонов.

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Технологии
Новости

DDoS-атаки на сайт Роскомнадзора осуществлялись из-за рубежа

Ведомости
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Сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства. «Атаки [на сайт] были проведены из-за рубежа с использованием специализированных бот-сетей», - уточнили в пресс-службе.

Специалисты Роскомнадзора и «Ростелекома» предпринимают все необходимые меры для улучшения защиты сайта от внешних воздействий. «Все атаки были успешно отражены», - добавили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее сообщилось, что за последние три дня на сайт Роскомнадзора были осуществлены четыре DDoS-атаки. Проблемы с загрузкой сайта начались в ночь на 17 апреля - после того как Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск ведомства о немедленной блокировке мессенджера. Причиной блокировки стал отказ руководства Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования для декодирования сообщений пользователей. Вынося решение, суд постановил, что блокировка с Telegram будет снята, если мессенджер выполнит требования ФСБ.

Какие приложения россияне используют чаще всего

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Технологии
Новости

Эксперты МЧС предупредили о риске пожаров из-за майнинга криптовалют

Ведомости
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Майнинг криптовалюты может стать причиной роста числа аварий на энергетических объектах из-за возросшей нагрузки на электрические сети. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия».

«Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении «РИА «Новости».

Для майнинга криптовалюты требуются большие затраты электроэнергии, так как процесс связан с использованием вычислительных мощностей компьютеров. Электрические сети не рассчитаны на такую нагрузку, это создает риски возникновения пожаров.

В январе этого года «Ведомости» писали, что российские власти собираются выявлять майнеров по счетам за электричество. Минкомсвязи планирует разрешить майнинг и гражданам, и компаниям, но держать процесс под контролем. Ведомство хочет создать в стране специальную систему обнаружения майнеров – по структуре потребления тока и интернет-трафика. Майнерам могут предложить квоты на электроэнергию и специальный тариф. Об этом говорится в концепции регулирования майнинга, подготовленной Минкомсвязи. Ведомство должно доработать документ и передать его на рассмотрение в правительство.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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Финансы
Новости

В работе Райффайзенбанка произошел сбой

Ведомости
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В работе Райффайзенбанка произошел технический сбой, который повлиял на работу некоторых сервисов кредитной организации. Об этом сообщается в Twitter банка и на его сайте. В частности, проблемы возникли в работе мобильного приложения банка на iOS, зайти в него утром 20 апреля не удалось.

Пользователь с ником RodionoF в Twitter пожаловался, что с 19 апреля не может нигде расплатиться картой банка, и поинтересовался, что происходит. «Произошел технический сбой, который повлиял на работу некоторых наших сервисов», - ответил ему сотрудник банка в Twitter.

Он уточнил, что банк активно работает над восстановлением работы систем, и извинился за неудобства. При этом в Twitter банка подчеркивается, что сбой «никак не связан» с событиями вокруг Роскомнадзора, который с 16 апреля пытается заблокировать в России мессенджер Telegram.

Другому пользователю сотрудник банка пояснил в Twitter, что ситуация «нештатная», и дать точный прогноз, когда возобновится работа систем банка, пока нельзя.

На проблемы в работе своего банка 19 апреля жаловались в социальных сетях клиенты ВТБ. Некоторые пользователи связывали это с действиями Роскомнадзора. Со своей стороны ВТБ заявил, что информация о возникших в работе банка технических проблемах «абсолютно не соответствует действительности». Новость с опровержением ВТБ опубликовал в своем Twitter и Роскомнадзор.

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков из третьей и шестой сотни – «Русского торгового банка" (РТБК) и "Логоса", сообщается на сайте регулятора.

Обе кредитные организации неоднократно нарушали требования законов о регулировании банковской деятельности и нормативные акты регулятора, а также антиотмывочное законодательство, объясняет решение ЦБ.

Бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний, а некоторые заемщики имели признаки связанности с банком, отмечается в сообщении ЦБ. РТБК также не отражал в отчетности реальное положение дел и предоставлял в ЦБ недостоверную информацию, заявил ЦБ. ЦБ неоднократно применял в отношении РТБК меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. «Более того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», – указывает ЦБ.

«Логос» в свою очередь проводил валютно-обменные операции без их отражения в отчетности, установил ЦБ. По данным регулятора, банк также неоднократно осуществлял транзакции без обязательной идентификации клиентов. Наконец, по данным ЦБ, в 2018 г. банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции. Ранее регулятор дважды ограничивал «Логос» в проведении отдельных операций, в том числе привлечении вкладов населения.

По размеру активов «Русский торговый банк» на 1 апреля занимал 215-е место в банковской системе России, «Логос» – 514-е. Оба банка зарегистрированы в Москве, являются участниками системы страхования вкладов.

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Технологии
Новости

РБК назвал причиной блокировки Telegram планы Дурова создать криптовалюту

Ведомости
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Причиной блокировки мессенджера Telegram в России могло стать беспокойство Федеральной службы безопасности (ФСБ) насчет планов Павла Дурова запустить собственную криптовалюту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст письма сотрудника 12-го центра спецслужбы, который, в частности, курирует вопросы информационной безопасности.

Подлинность документа от 18 апреля изданию подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. В нем говорится, что причина блокировки Telegram кроется в стремлении предпринимателя создать на основе Telegram «полностью неконтролируемую финансовую систему».

«Это угроза безопасности страны... Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — приводит РБК отрывок письма сотрудника подразделения ФСБ Романа Антипкина.

Участники рынка и опрошенные РБК чиновники сообщили, что Антипкин часто представлял 12-й центр ФСБ на совещаниях, включая встречи, на которых говорили о «законе Яровой».

Издание связалось с Антипкиным по номеру мобильного телефона, указанному в письме. Ответивший на звонок человек сказал: «Все врут, девушка, я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите». В Центре общественных связей ФСБ на запрос РБК не ответили.

О планах Дурова запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 г. Платежная система, как указывалось в письме технического директора Telegram и брата Павла Дурова Николая, сможет обрабатывать миллионы операций в секунду. К концу марта Telegram отчитался перед Комиссией по ценным бумагам США (SEC) о привлечении $1,7 млрд от инвесторов на развитие TON.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram после того, как 13 апреля Таганский суд Москвы вынес соответствующее решение. Дуров в свою очередь назвал решение суда неконституционным и пообещал воспользоваться методами обхода блокировок.

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Бизнес
Новости

Компания Игоря Чайки стала единым оператором по сбору мусора в Ярославской области

Ведомости
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Оператором региональной системы вывоза мусора на территории Ярославской области стало ООО «Хартия» - компания Игоря Чайки, сына генпрокурора Юрия Чайки. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на итоги торгов по отбору региональных операторов.

Заявка конкурирующей компании ООО «Спецтехуборка» признана конкурсной комиссией не соответствующей требованиям торгов. В результате «соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами)» заключено с «Хартией», срок договора – восемь лет восемь месяцев, стоимость контракта составляет около 16 млрд руб.

Единый региональный оператор будет отвечать за сбор, вывоз и утилизацию мусора. «Хартия» уже работает в Брейтовском и Угличском районах Ярославской области и в Дзержинском районе Ярославля.

Игорь Чайка владеет в «Хартии» 60%, остальная доля принадлежит основателю компании Александру Цурканову. В дальнейшем Чайка планирует полностью выкупить компанию, рассказывал он РБК

«Хартия» в 2015 г. заключила два контракта на 15 лет по вывозу мусора в Москве на общую сумму 42,6 млрд руб., в 2016 г. – контракты еще на 220,3 млн руб., в 2017 г. – на 182 млн руб. Компании принадлежат сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве и парк мусоровозов.

В Ярославле 18 апреля состоялась акция против ввоза на территорию региона мусора из Москвы. В конце прошлой недели акции против мусорных свалок продолжились в Подмосковье.

Подмосковье против мусора

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Политика
Новости

Пригожина заподозрили в организации предвыборного мониторинга в странах Африки

Ведомости
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Группы российских политтехнологов по заказу предпринимателя Евгения Пригожина исследуют социально-политическую ситуацию в африканских странах, где в ближайшие год-два должны состояться выборы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных политтехнологов. Речь, по данным издания, идет о Мадагаскаре, ЮАР и Кении. Парламентские или президентские выборы в этом году пройдут в 15 странах Африки, в том числе в Ливии, Зимбабве и Чаде, еще в пяти – в 2019 г.

«Подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», — рассказал один из собеседников издания. На работу берут только мужчин, обязательное условие - знание иностранных языков, описывает издание. По его данным, участники проекта не уполномочены давать комментарии СМИ и стараются не афишировать свою работу. «Несколько технологов с конца марта прекратили активность в социальных сетях", - пишет "Коммерсантъ".

Пригожин известен как «повар Путина» - его кейтеринговые компании кормили гостей на главных приемах в стране, включая инаугурацию президента России. РБК писал, что Пригожин также может быть спонсором Агентства интернет-исследований (более известного как «фабрика троллей»), которое Вашингтон подозревает во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Пригожина собеседники «Коммерсанта» называют финансистом «африканского проекта». В роли координатора, по их данным, выступает политтехнолог Ярослав Игнатовский.

«Коммерсантъ» пишет, что Пригожин организовывал мониторинг социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе вместе с Николаем Цукановым, который тогда был полпредом президента в округе (сейчас — помощник президента по вопросам местного самоуправления). Источники газеты утверждали, что Игнатовский курировал эту работу. Сам он эту информацию отрицал. В Северо-Западном федеральном округе технологи проводили фокус-группы, мониторили СМИ и соцсети, общались с экспертами. «Примерно в том же духе проводятся исследования в Африке»,— рассказал собеседник газеты.

Цели африканского проекта не называются. Старший научный сотрудник Центра африканских исследований РАН Николай Щербаков отмечает, что сейчас Россия не может прийти в Африку как полноценный партнер - во многих странах у нее нет даже посольств, а в большинстве отсутствуют и торгпредства. Эксперт предположил, что Пригожин рассчитывает заработать на экспорте политтехнологий и технологов из России. «У нас рынок съеживается. Российские политтехнологи в Европе не очень нужны, а в странах Африки может быть спрос на их услуги, тарифы там достаточно высокие», - считает он. При этом эксперт не исключил, что цель технологов может заключаться в том, чтобы помочь прийти к власти в африканских странах неким пророссийским силам.

Связаться с Игнатовским «Коммерсанту» не удалось.

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Политика
Новости

Минфин США объявил о достижении желаемого эффекта от антироссийских санкций

Ведомости
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Санкции, введенные США 6 апреля против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 15 компаний, достигли «необходимого эффекта». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

Мнучин не исключил введения в перспективе новых санкций, заявив, что Белый дом «не боится их применять», но и «транслировать на весь мир свои соображения» также не собирается.

Накануне президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его администрация введет против России санкции в том случае, если она того заслужит. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала новую серию санкций, отметив, что объявить о них должен Мнучин 16 апреля. Однако в понедельник объявлять о новых санкциях США не стали.

Мнучин в интервью пояснил, что они с Хейли всю минувшую неделю участвовали в заседаниях Совета нацинальной безопасности по Сирии. Однако после заявления Хейли стратегия была уточнена.

В числе санкционных эффектов Bloomberg перечисляет падение рубля на 8,3% и подорожание трехмесячных форвардных контрактов на алюминий на 22% на London Metal Exchange.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали схему вывода из кризиса «Тракторных заводов»

Ведомости
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Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ), долги которого превышают 100 млрд руб., за «символическую сумму» приобретет холдинг «Транскомпонент» под обязательство решить проблему оборотных средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. Решение по КТЗ было принято на заседании правления «Ростеха» 18 апреля. В пресс-службе госкорпорации эту информацию подтвердили.

Фактическим держателем акций КТЗ станет новая «дочка» «Транскомпонента», где 33% получат входящие в «Ростех» «Высокоточные комплексы», отмечает «Коммерсантъ». Затем КТЗ будет разделен на дивизионы. В итоге под полный контроль «Ростеха» перейдут восемь военных предприятий – они станут субхолдингом «Высокоточных комплексов». «Гражданская» часть из 26 заводов останется у «Транскомпонента». Закрыть сделку планируется в первом полугодии 2018 г.

Новый собственник выкупит долги КТЗ и у его основного кредитора – Внешэкономбанка, на который приходится 84 млрд руб. «Ростеху» КТЗ должен около 4 млрд руб.

Из всех предприятий КТЗ наиболее тяжелая ситуация сложилась на «Курганмашзаводе». Его функции и оборонные контракты будут переданы тульскому «Конструкторскому бюро приборостроения». Эту схему одобрило Минобороны и коллегия ВПК.

«Тракторные заводы» более чем на 90% принадлежат «МИГ «КТЗ», аффилированой с голландской Machinery & Industrial Group N.V. Последняя связана с топ-менеджерами КТЗ Альбертом Баковым и Михаилом Болотиным.

По данным СПАРК, что «Транскомпонент» принадлежит кипрской «Тадорикс Консалтантс Лимитед». Она же является собственницей «Трансмашдизеля», партнера «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева и Искандара Махмудова.

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