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Рогозин потребовал избежать аврала при строительстве второй очереди Восточного

Вице-премьер Дмитрий Рогозин распорядился начать строительство второй очереди космодрома Восточный в мае, сообщает «Интерфакс». «Нам нужно с середины мая развернуть оперативный штаб на самом космодроме, чтобы все должностные лица работали там, чтобы все решения принимались на месте, чтобы бумаги туда-сюда не гоняли», – заявил Рогозин.

По его словам, это может минимизировать риск аврала, в котором достраивалась первая очередь космодрома. Надо учесть ошибки, отметил Рогозин.

К концу 2021 г. должен пройти запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» со второй стартовой площадки «Восточного». Однако по новому стартовому комплексу пока еще не получено заключение Главгосэкспертизы, отметил Рогозин.

Космодром Восточный начали строить в 2011 г. Первый старт прошел в апреле 2016 г., хотя по плану он должен был состояться годом ранее. «За последний год сделали работы, как за три предыдущих. Значит, могут, когда захотят», – писал Рогозин в Twitter в 2015 г. На строительство Восточного потратили более 120 млрд руб.

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