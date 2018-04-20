В Ереване на акции протеста задержали более 200 сторонников оппозиции
В центре Еревана полицейские задержали 217 сторонников оппозиции, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, передает Armenpress со ссылкой на пресс-службу МВД. Как передает корреспондент РИА «Новости», митингующих задерживают из-за попыток блокировать движение на улицах города. Акцию протеста возглавляет лидер оппозиции депутат Никол Пашинян.
Полиция будет продолжать задерживать всех, кто нарушает общественный порядок, заявило ведомство.
Протесты против избрания Саргсяна премьером Армении начались еще 13 апреля. Пашинян 17 апреля заявил о создании комитета бархатной революции. По его словам, в среду протестующие заблокируют государственные здания и установят на улицах Еревана пропускные пункты для представителей властей.