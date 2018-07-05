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Путин присвоил Кириенко звание Героя России

Первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, курирующему внутриполитический блок, присвоено звание Героя России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Высшее звание присвоено Кириенко согласно закрытому указу президента Владимира Путина. Согласно положению о звании Героя Российской Федерации, оно присваивается президентом страны «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Герою России также вручают медаль «Золотая Звезда» и грамоту. По отдельному указу президента Герою России на его родине устанавливается бронзовый бюст.

Путин назначил Кириенко первым замруководителя своей администрации в октябре 2016 г. До этого с 2005 г. Кириенко возглавлял «Росатом». Роль Кириенко в развитии атомной отрасли повлияла на присвоение ему высшего звания, утверждают источники «Коммерсанта». Кроме того, по их словам, Путин оценил вклад Кириенко в президентскую избирательную кампанию. На выборах 18 марта Путин в первые в истории выборов президента в России получил больше половины голосов всех избирателей – 56,4 млн из 108,9 млн при явке 67,9%.

По данным «Коммерсанта», вместе с Кириенко награду получили еще несколько сотрудников «Росатома», а также вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. До мая 2018 г. Борисов в статусе замминистра обороны курировал закупку и разработку вооружений. По словам одного из высокопоставленных чиновников, Борисов проделал большую работу, в том числе по линии совместных проектов с «Росатомом». По информации собеседника газеты, президент подписал ряд закрытых указов о награждении в конце мая.

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