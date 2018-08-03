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WSJ сообщила о «тысячах» северокорейцев, работающих в России в обход санкций

В России работают тысячи северокорейских рабочих, несмотря на запрет ООН. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные российского МВД и Минтруда.

В сентябре Совет Безопасности ООН запретил правительствам других стран выдавать новые разрешения на работу для северокорейцев, хотя существующие трудовые контракты могут быть продлены. Число рабочих из Северной Кореи упало во всем мире, кроме России и Китая, отмечает представитель США. После введения этого запрета Россия выдала более 10 000 разрешений на работу для граждан Северной Кореи. В этом году разрешения получили как минимум 700 человек. При этом те, кто приехал до введения санкций, должны уехать на родину до сентября 2018 г.

Эти санкции были введены, чтобы сократить доход режима северокорейского лидера Ким Чен Ына, отмечает WSJ. Большая часть заработка рабочих из Северной Кореи достается правительству, утверждают американские чиновники. При этом рабочие трудятся в изнуряющих условиях, добавляет издание.

«Они работают, пока не упадут», – приводит WSJ слова подрядчика, который нанимает северокорейцев. По его словам, рабочие трудятся с 7 утра до 10 вечера, у них всего два получасовых перерыва, который они тратят на обед из риса и сушеной рыбы. «Они похожи на солдат. У них есть дисциплина», – сказал изданию гендиректор крупной фирмы недвижимости в Санкт-Петербурге. «Мы хотим продолжать работать с ними», – добавил он.

В качестве примера места работы, где трудятся жители Северной Кореи, WSJ называет агрокомбинат «Южный», принадлежащий основному владельцу «Системы» Владимиру Евтушенкову. В этом году «Южный» нанял 91 северокорейского рабочего. Представитель «Системы» уточнил, что они были наняты до запрета и больше компания не планирует нанимать граждан Северной Кореи.

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