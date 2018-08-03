Политика

Новости

Руководителя карельского «Мемориала» этапируют в Петрозаводск

Руководитель карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» историк Юрий Дмитриев, обвиняемый в сексуальном насилии над приемной дочерью, будет доставлен в Петрозаводск 27 августа после проведения психиатрической экспертизы, сообщил «Интерфаксу» в пятницу его адвокат Виктор Ануфриев. Экспертиза продлится до 15 августа.

В апреле Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. В то же время суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

В июне Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб прокуратуры отменил оправдательный приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на два месяца. Дмитриеву предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Правозащитник Юрий Дмитриев известен своей работой по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. В 1997 г. экспедиция «Мемориала» под его руководством обнаружила захоронение жертв «большого террора» в лесном урочище Сандармох. На этом месте в 1937–1938 гг. расстреляли и похоронили более 9500 человек. Дмитриев является основателем мемориальных комплексов общероссийского значения «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе и составителем книг памяти жертв политических репрессий.