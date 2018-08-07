Мадуро заявил о наличии доказательств причастности Колумбии к покушению на него
Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что власти страны располагают доказательствами причастности к покушению на него президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.
«Это ясно, и есть достаточно доказательств участия уходящего [колумбийского] правительства Хуана Мануэля Сантоса», – цитирует Мадуро CNN. Во вторник заканчивается срок Сантоса на посту президента Колумбии.
По данным Мадуро, для покушения на его жизнь «колумбийцы обучили ассасинов» в городе Чинакота неподалеку от границы с Венесуэлой.
Покушение на Мадуро произошло 5 августа в Каракасе во время торжественной церемонии празднования 81-летия создания национальной боливарианской гвардии. Неизвестные устроили несколько взрывов с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Семеро военных получили ранения, президент не пострадал. Через некоторое время после покушения Мадуро выступил с обращением к нации, в котором обвинил в причастности к атаке венесуэльскую оппозицию и президента Колумбии.
Власти Колумбии назвали слова Мадуро абсурдными. МИД страны отметил, что «для венесуэльского лидера уже стало нормой обвинять Колумбию в любых ситуациях». При этом ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская подпольная группировка «Фланелевые солдаты».