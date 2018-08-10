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Qualcomm добилась снижения рекордного штрафа на Тайване в 8 раз

Американская Qualcomm урегулировала спор с Тайваньской комиссией по справедливой торговле (TFTC) о рекордном штрафе, добившись его снижения почти в восемь раз - с $773 млн до $89 млн. Об этом сообщает Bloomberg. Штраф, как отмечает агентство, уже выплачен.

Производитель чипов, сотрудничающий в том числе с Apple, взамен пообещал увеличить инвестиции в экономику Тайваня. По данным агентства, компания в течение следующих пяти лет инвестирует $700 млн и активизирует исследовательскую деятельность на Тайване. В частности, она будет сотрудничать с тайваньской стороной в проектах 5G и откроет на острове новые производственный и инженерный центры.

Кроме того, тайваньский регулятор будет в этот период также контролировать переговоры Qualcomm с лицензиатами для обеспечения «справедливости».

TFTC оштрафовала американскую компанию за антимонопольные нарушения в октябре прошлого года. Штраф стал рекордным для страны. Комиссия утверждала, что производитель чипов незаконно ограничил доступ конкурентов к своим технологиям. По мнению комиссии, Qualcomm была монополистом на рынке микросхем CDMA, WCDMA и LTE. Компания нарушала антимонопольное законодательство не менее семи лет, получая за это время с местных компаний лицензионные и прочие платежи, говорилось в решении тайваньского регулятора. Qualcomm обязали каждые полгода направлять в комиссию отчеты о ходе переговоров с пострадавшими сторонами.

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