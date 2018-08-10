Политика

Новости

«Новая газета» получила запрос СКР по делу об убийстве Бабченко

Редакция «Новой газеты» получила запрос от Следственного комитета России с просьбой представить характеристику и копию личного дела журналиста Аркадия Бабченко. Издание опубликовало фото документа. Бабченко работал в «Новой газете» в 2011 г.

В запросе говорится, что Главное следственное управление СКР расследует дело «по факту убийства в г. Киеве Украины гражданина Российской Федерации Бабченко Аркадия Аркадьевича». Документ, датированный 1 августа, поступил в редакцию в пятницу.

Служба безопасности Украины (СБУ) в мае инсценировала убийство Бабченко. Вечером 29 мая полиция Киева официально объявила о том, что на журналиста было совершено покушение, в него якобы выстрелили на лестничной площадке жилого дома. Сообщалось, что Бабченко умер по пути в больницу в машине скорой помощи.

На следующий день СБУ сообщила, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, целью которой было задержание настоящих организаторов, готовивших покушение на журналиста. Сам Бабченко появился на брифинге и рассказал об участии в спецоперации.

Позже стало известно, что предполагаемого организатора убийства Бабченко зовут Борис Герман. Он был задержан и арестован судом. Герман является исполнительным директором украинско-германского СП «Шмайсер» по производству оружия.

Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко