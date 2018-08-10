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«Новая газета» получила запрос СКР по делу об убийстве Бабченко

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Редакция «Новой газеты» получила запрос от Следственного комитета России с просьбой представить характеристику и копию личного дела журналиста Аркадия Бабченко. Издание опубликовало фото документа. Бабченко работал в «Новой газете» в 2011 г.

В запросе говорится, что Главное следственное управление СКР расследует дело «по факту убийства в г. Киеве Украины гражданина Российской Федерации Бабченко Аркадия Аркадьевича». Документ, датированный 1 августа, поступил в редакцию в пятницу.

Служба безопасности Украины (СБУ) в мае инсценировала убийство Бабченко. Вечером 29 мая полиция Киева официально объявила о том, что на журналиста было совершено покушение, в него якобы выстрелили на лестничной площадке жилого дома. Сообщалось, что Бабченко умер по пути в больницу в машине скорой помощи.

На следующий день СБУ сообщила, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, целью которой было задержание настоящих организаторов, готовивших покушение на журналиста. Сам Бабченко появился на брифинге и рассказал об участии в спецоперации.

Позже стало известно, что предполагаемого организатора убийства Бабченко зовут Борис Герман. Он был задержан и арестован судом. Герман является исполнительным директором украинско-германского СП «Шмайсер» по производству оружия.

Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко

Бизнес
Новости

ОНФ попросил Мединского проверить эффективность управления имуществом в «Росгосцирке»

Ведомости
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Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) написали письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой проверить эффективность управления имуществом в филиалах «Росгосцирка». Об этом говорится на сайте движения.

«Росгосцирк» попал в поле зрения экспертов проекта ОНФ «За честные закупки» после жалоб региональных активистов. «Мы уже обратились к... Мединскому с просьбой обратить внимание на примеры неэффективного и непрозрачного управления имуществом в филиалах федерального казенного предприятия "Росгосцирк", - приводятся в сообщении слова координатора проекта ОНФ "За честные закупки" депутата Госдумы Антона Гетты.

По мнению экспертов ОНФ, «Росгосцирк» сдает в аренду площади с нарушением законодательства. Площади сдавались без проведения установленных законодательством процедур передачи его в аренду через филиал «Росгосцирка» – дочернюю организацию «Цирк сервис», уточняется в сообщении. В соответствии с приказом «Росгосцирка» от 5 декабря 2016 г. «Цирк сервис» наделяется правом по организации и осуществлению всех услуг, направленных на привлечение зрителей и иных потребительских услуг в сфере культуры. Руководство региональных филиалов «Росгосцирка» должно обеспечивать доступ к помещениям сотрудникам «Цирк сервиса», а также сотрудникам компаний-подрядчиков, которых дочерняя компания будет привлекать. По мнению активистов ОНФ, руководство филиалов перестало быть «реальными хозяевами». Представители «Цирк сервиса» могут в любое время без соблюдения законодательства сдавать в аренду предпринимателям сотни квадратных метров площадей филиалов «Росгосцирка», считают в ОНФ.

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Бизнес
Новости

Россия не смогла выиграть спор с Евросоюзом о собственниках газопроводов

Ведомости
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Всемирная торговая организация (ВТО) в споре России и Евросоюза о нормах «Третьего энергопакета» в газовой сфере поддержала три из шести жалоб российской стороны. Это следует из решения, опубликованного на сайте ВТО.

Однако России не удалось оспорить главный принцип «Третьего энергопакета», предполагающий разделение на уровне собственности операций по добыче, сбыту и транспортировке газа.

Третейская группа ВТО поддержала жалобу России на количественные ограничения поставок российского газа по газопроводу OPAL (один из сухопутных отводов от «Северного потока»). Также она признала неправомерными правила сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии.

Кроме того, ВТО признала неправомерным наделение инфраструктурных проектов статусом «проектов общего интереса», если они нацелены на поставку газа не из России.

Министерство экономического развития считает исход разбирательства положительным для России. «Это позитивный прецедент, который дает возможность изменить нормы, которые создавали препятствия для российских поставщиков на рынке Евросоюза», — говорится в сообщении ведомства.

«Газпром» заявил, что удовлетворен решением ВТО. Компания ожидает, что «ЕС предпримет необходимые действия для устранения выявленных нарушений путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом».

Спор был инициирован правительством России в апреле 2014 г. По мнению Москвы, нормы «Третьего энергопакета» в газовой сфере приводили к дискриминации российского газа и «Газпрома».

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Финансы
Новости

ЦБ выявил хищения в банке «Таатта» на 4,2 млрд рублей

Ведомости
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Временная администрация якутского банка «Таатта» выявила признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей кредитной организации на сумму свыше 4,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Информацию о финансовых операциях с признаками хищения ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. ЦБ подозревает в совершении преступления должностных лиц банка. «Банком России 24.07.2018 в Арбитражный суд республики Саха (Якутия) направлено заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21.08.2018», - уточняется в пресс-релизе.

Центробанк 5 июля отозвал лицензию у банка «Таатта», занимавшего 220-е место в российской банковской системе. Причиной отзыва лицензии стало низкое качество активов банка. Также ЦБ выявил существенное снижение размера собственных средств банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Регулятор ранее сообщал, что накануне отзыва лицензии в действиях руководства банка усматривались «признаки недобросовестного поведения». Речь идет о масштабном выводе активов «с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

Банк «Таатта» стал широко известен год назад, когда оказался в санкционном списке США наряду с несколькими другими региональными банками. Санкции в отношении кредитной организации были введены из-за открытия представительства в Крыму.

Как в России уничтожают деньги

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Политика
Новости

Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства

Ведомости
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Арестованные сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области Максим Яблоков и Сергей Ефремов на допросе дали показания против начальства. По их словам, бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев 29 июня 2017 г. распорядился провести «воспитательную работу» с применением физической силы с заключенным Евгением Макаровым.

О показаниях фигурантов дела телеканалу «Дождь» сообщил фонд «Общественный вердикт», который защищает Макарова.

Николаев поручил записывать происходящее на видео, чтобы «проверить исполнение его указаний», рассказал Яблоков. По словам Соловьева, приказ применять силу к Макарову лично отдал замначальника ИК-1 Игит Михайлов.

Инспектор отдела безопасности колонии Дмитрий Соловьев на допросе заявил, что конфликт с Макаровым начался после того, как сотрудники ФСИН бросили письмо его родителей на пол. Эту версию подтвердил Яблоков. Он добавил, что Макаров после этого начал оскорблять сотрудников колонии.

Макаров был жестоко избит сотрудниками ИК-1 29 июня 2017 г. Видеозапись происшедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

После публикации видео следователи возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Под арестом находятся 11 сотрудников колонии, один отправлен под домашний арест.

Экономика
Новости

Reuters сообщило о планах России ограничить поставки топлива в Белоруссию

Ведомости
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Россия приостановила кредитование Белоруссии и намерена ограничить Минску с октября этого года беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа, сообщает Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправительственному соглашению и пояснительную записку «Белнефтехима».

По данным агентства, Россия заблокировала перечисление Белоруссии траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а также выплаты по так называемому механизму «перетаможки» и заморозила выделение в 2019 г. госкредита до $1 млрд. Министерство финансов России выпустило сообщение, в котором заявило, что информация о приостановке Россией кредитования Белоруссии не соответствует действительности. Также готовятся документы для предоставления нового, а также ранее предусмотренных траншей кредита ЕФСР, указал Минфин. В сообщении не комментируется информация о планах ограничить поставки нефтепродуктов.

Как пишет Reuters, в пояснительной записке зампреда «Белнефтехима» Андрея Рыбакова говорится, что «российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза». Кредитование также было приостановлено из-за новых разногласий по нефти и газу, утверждает источник агентства в финансовых кругах.

Россия поставляет в Белоруссию нефтепродукты без уплаты пошлин в рамках единого экономического пространства ЕАЭС и добивается от Минска отказа от реэкспорта этого льготного топлива в другие страны, отмечает Reuters. От беспошлинных поставок нефти в страны ЕАЭС Россия ежегодно теряет около 140 млрд руб., оценивал Минфин. Сейчас Россия реализует налоговый маневр в нефтяной отрасли, предусматривающий постепенное обнуление экспортных пошлин и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Маневр не выгоден Белоруссии, и республика в очередной раз попросила компенсации, заявлял в четверг министр финансов страны Дмитрий Кийко. Ранее Россия уже соглашалась компенсировать Белоруссии часть средств.

Источник Reuters в правительстве подтвердил, что Москва озабочена ростом беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию, от которого страдает бюджет. «Сейчас идет дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить», – сказал он. Согласно поправкам к двухстороннему соглашению, которые были подготовлены совместной рабочей группой, в документе предполагается прописать прогнозный баланс поставок бензина, дизтоплива, топочного мазута и сжиженного углеводородного газа. Экспорт этих продуктов свыше установленных значений предлагается запретить с III квартала этого года.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Эрдоган поговорил с Путиным после повышения пошлин США

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщили пресс-службы президентов. Новость об этом появилась после заявления президента США Дональда Трампа об увеличении вдвое пошлин на сталь и алюминий для Турции.

«Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики. Рассмотрен график контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении Кремля.

Стороны также «выразили удовлетворение» прогрессом двухсторонних отношений в оборонной области, передает ABC News со ссылкой на неназванных турецких чиновников. По мнению агентства, речь идет о покупке Турцией российских систем ПВО С-400.

Сегодня курс турецкой лиры к доллару обвалился на 20% до исторического минимума в 6,5 лиры за доллар. Причиной падения в начале торгов стала угроза новых санкций США, а усугубило его объявление Трампа об увеличении тарифов для Турции. «Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, и их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь - 50%. Наши отношения с Турцией сейчас не так хороши", - написал президент США в Twitter.

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Политика
Новости

Макрон обсудил с Путиным голодовку Сенцова

Ведомости
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Администрация президента Франции Эммануэля Макрона сегодня сообщила, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным президенты обсудили Сирию и голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.

Из коммюнике Елисейского дворца следует, что Макрон «выразил президенту России свою обеспокоенность ухудшающимся состоянием Сенцова и призвал Россию срочно найти гуманитарное решение этой ситуации, сделав несколько предложений». Путин обещал их рассмотреть, а также обеспечить срочное информирование о состоянии Сенцова, говорится в сообщении.

На сайте Кремля также опубликовано сообщение о разговоре. Однако из него следует, что стороны говорили в основном о Сирии, дав «высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута».

«Затрагивались также некоторые другие темы», - говорится в релизе Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президенты говорили о Сенцове. «Да, вопрос затрагивался», - сказал Песков, не уточнив деталей.

Сенцов, приговоренный в России по обвинению в терроризме к 20 годам колонии строгого режима, держит голодовку с 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. На этой неделе сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что состояние здоровья Сенцова критически ухудшилось. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», - написала она.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Олега Сенцова из колонии, сделанные 9 августа с его согласия. На фото Сенцов, одетый в тюремную форму, стоит рядом с койкой у окна в палате. Пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщало, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников, его состояние «оценивается как удовлетворительное».

Политика
Новости

Европейскому университету вернули образовательную лицензию

Ведомости
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Европейский университет в Санкт-Петербурге получил новую образовательную лицензию и теоретически может с опозданием начать 2018 - 2019 учебный год. В пятницу об этом заявил ректор университета Николай Вахтин. «В этом году у нас набора, конечно, не было. Но по закону мы имеем право начать учебный год 1 октября или 1 ноября. В принципе, мы можем успеть взять первый курс, гипотетически. Но, правда, все, кто хотел, уже поступили», - передал слова Вахтина «Интерфакс».

Приказ о выдаче лицензии на образовательную деятельность Европейскому университету опубликовал Рособрнадзор. Основание для выдачи лицензии - два акта документарной проверки вуза от 19 июля и выездной проверки от 1 августа.

Первого августа Европейский университет сообщил, что успешно прошел проверку Рособрнадзора, включая пункты о надлежащем оборудовании помещений, наличии утвержденных образовательных программ и специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 г.: Рособрнадзор при проверке нашел нарушения в виде отсутствия аттестации у некоторых преподавателей и недостаточного количества преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология». Одновременно комитет имущественных отношений инициировал выселение университета из здания особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской ул., д. 3, который вуз занимал с момента основания, из-за несоблюдения охранных обязательств. Оспорить отзыв лицензии и расторжение договора аренды особняка университету не удалось.

В 2017 г. по иску Рособрнадзора вуз был лишен образовательной лицензии. В защиту вуза высказывались многие влиятельные лица, в том числе нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В октябре 2017 г. Вахтин сказал, что намерен измором добиться новой лицензии от Рособрнадзора. «Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа», - подчеркивал Вахтин.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

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Экономика
Новости

США решили повысить вдвое пошлины на алюминий и сталь из Турции

Ведомости
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Власти США решили вдвое повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции. Об этом в Twitter написал американский президент Дональд Трамп. «Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции... Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, на сталь - 50%», - уточнил он.

Он также добавил, что турецкая лира стремительно снижается по отношению к «очень сильному доллару». Трамп также отметил, что сейчас отношения Турции и США находятся не на высшем уровне.

В пятницу утром, 10 августа, турецкая лира упала к доллару почти на 13% до 5,9 лиры. Это исторический минимум, сообщает CNBC. Еще в апреле за доллар давали лишь четыре лиры, отмечает телеканал. Вечером 9 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что колебания национальной валюты не должны беспокоить население. «Против нас ведутся разные кампании – не обращайте на них внимания. Не забывайте: с ними доллар, а с нами – наш народ и наш бог», – заявил Эрдоган.

В начале августа власти США ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции. Весной Трамп обещал «масштабные санкции» против Турции из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Его обвиняют в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO. Их деятельность запрещена в республике. Власти Турции считают FETO организатором попытки госпереворота в 2016 г.

США в марте ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, России, Японии и других стран в размере 25% и 10% соответственно. Белый дом объяснял необходимость заградительных мер интересами национальной безопасности. В конце июня ЕС ответил 25%-ными пошлинами на товары из США на 2,8 млрд евро. Брюссель оставил за собой право ввести пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро. В свою очередь Трамп объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от своих планов. Как писал Bloomberg, эта мера может затронуть продукцию на $300 млрд. Россия 6 июля зеркально ответила на заградительные пошлины США. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что Россия оценивает ущерб от пошлин США в $537,6 млн в год.

В начале июля под американские пошлины попала также продукция из Китая на $34 млрд. Пекин ответил на действия США зеркально. Трамп позже пообещал ввести пошлины еще на $16 млрд на китайские товары. В свою очередь Пекин пообещал зеркально ответить 23 августа.

Сейчас Всемирная торговая организация (ВТО) из-за введения США пошлин рассматривает жалобы, поданные такими странами, как Россия, Китай, ЕС, Мексика, Канада, Норвегия и Швейцария.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Технологии
Новости

Qualcomm добилась снижения рекордного штрафа на Тайване в 8 раз

Ведомости
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Американская Qualcomm урегулировала спор с Тайваньской комиссией по справедливой торговле (TFTC) о рекордном штрафе, добившись его снижения почти в восемь раз - с $773 млн до $89 млн. Об этом сообщает Bloomberg. Штраф, как отмечает агентство, уже выплачен.

Производитель чипов, сотрудничающий в том числе с Apple, взамен пообещал увеличить инвестиции в экономику Тайваня. По данным агентства, компания в течение следующих пяти лет инвестирует $700 млн и активизирует исследовательскую деятельность на Тайване. В частности, она будет сотрудничать с тайваньской стороной в проектах 5G и откроет на острове новые производственный и инженерный центры.

Кроме того, тайваньский регулятор будет в этот период также контролировать переговоры Qualcomm с лицензиатами для обеспечения «справедливости».

TFTC оштрафовала американскую компанию за антимонопольные нарушения в октябре прошлого года. Штраф стал рекордным для страны. Комиссия утверждала, что производитель чипов незаконно ограничил доступ конкурентов к своим технологиям. По мнению комиссии, Qualcomm была монополистом на рынке микросхем CDMA, WCDMA и LTE. Компания нарушала антимонопольное законодательство не менее семи лет, получая за это время с местных компаний лицензионные и прочие платежи, говорилось в решении тайваньского регулятора. Qualcomm обязали каждые полгода направлять в комиссию отчеты о ходе переговоров с пострадавшими сторонами.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

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Политика
Новости

Бывшему полковнику СК Максименко предъявили новое обвинение

Ведомости
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Бывшему руководителю управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковнику Михаилу Максименко предъявлено новое обвинение. Следствие считает, что Максименко получил $1 млн взятки совместно с коллегами - бывшим замруководителя столичного главка СКР Денисом Никандровым, экс-начальником московского управления СКР Александром Дрымановым и бывшим главой управления СК Москвы по ЦАО Алексеем Крамаренко, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Игоря Потапова.

Дрыманов заключил сделку со следствием, его материалы выделили в отдельные производства.

В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко за взяточничество к 13 годам колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 165 млн руб. и лишил звания. Суд запретил бывшему полковнику на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах. В конце июля Верховный суд оставил без изменений обвинительный приговор Максименко.

Максименко, его экс-заместителю Александру Ламонову и Никандрову вменялось получение 500 000 евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) - подельника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). По информации следствия, взятка была получена от бизнесменов Олега Шейхаметова и Бадри Шенгелии. Кочуйков в декабре 2015 г. был задержан после перестрелки у московского ресторана Elements.

Максименко в суде отрицал причастность к инкриминируемым преступлениям.

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