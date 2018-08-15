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Путин пожаловался на нехватку позитива в социальных сетях

Президент Владимир Путин заявил, что в социальных сетях не хватает позитивного контента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление российского лидера во время посещения образовательного форума «Машук».

Такое мнение президент выразил во время общения с руководителем проекта «Студенческий медиахолдинг» Висраилом Хадиевым. Тот рассказывал Путину о создании контента для студенческих телестудий. Он отметил, что в будущем студия планирует сотрудничать с региональными телеканалами, а пока результаты ее работы публикуются в социальных сетях.

«Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — заметил на это Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путина нет в социальных сетях. В 2014 г. он отмечал, что Путин не планирует создавать и вести такие аккаунты, так как у него нет проблем с донесением его точки зрения до людей. Тем не менее президент получает информацию, которая там публикуется. Об этом представитель Кремля говорил в декабре 2017 г., отвечая на вопрос, докладывают ли Путину о твитах президента США Дональда Трампа.

Песков отмечал, что президент Путин не заинтересован в публикации сообщений от своего имени в социальных сетях. «Общаясь в Ярославле с молодежью, он [Путин] объяснил, что сам он не хотел бы этого делать и не считает возможным, чтобы за него это делал кто-то другой, будь то пресс-служба или какие-то подразделения администрации», - говорил он.

Путин впервые приехал на молодежный форум «Машук»