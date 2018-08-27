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Полиция назвала число погибших и пострадавших после стрельбы во Флориде

Полиция сообщила о трех погибших и более чем 10 раненых в результате стрельбы во время турнира по видеоиграм в городе Джексонвилл, штат Флорида. Шериф города Майк Уильямс рассказал, что в воскресенье полиция получила звонок из торгового центра Jacksonville Landing, где транслировали турнир по видеоигре Madden NFL, с сообщением о том, что неизвестный открыл стрельбу. Выступление шерифа транслировалось в Facebook.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили трех погибших, один из них – предполагаемый стрелок. По данным полиции, он покончил с собой. Еще 11 человек получили ранения, они в стабильном состоянии, уточнил Уильямс.

По его словам, стрелявший – 24-летний Дэвид Кац из города Балтимор, штат Мэриленд. Он приехал в Джексонвилл на турнир по видеоиграм. В полиции добавили, что Кац использовал по меньшей мере один пистолет.

Ранее стало известно о стрельбе на киберспортивном турнире в Джексонвилле, но полиция не называла число жертв, СМИ сообщали о четырех погибших и 11 раненых. Газета Los Angeles Times со ссылкой на одного из игроков сообщала, что стрелявший принимал участие в турнире, но проиграл, после чего открыл стрельбу по другим участникам и покончил с собой.