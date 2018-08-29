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Голикова назвала возможные наказания за увольнение накануне пенсии

Наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Заместитель председателя правительства отметила, что власти при разработке инициативы будут опираться на статью о «необоснованном увольнении женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет». Голикова подчеркнула, что введение такого наказания необходимо еще обсудить с работодателями и профсоюзами.

Речь идет о статье 145 УК («Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет»). Нарушение этой статьи наказывается штрафом до 200 000 руб. или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев. В качестве наказания суд может выбрать обязательные работы на срок до 360 часов.

Ранее президент Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу повышения пенсионного возраста. Он предложил смягчить условия пенсионной реформы, рассказал об альтернативах повышению пенсионного возраста, которые рассматривало правительство, а также призвал ввести в России административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Путин предложил увеличить максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4 900 руб. до 11 280 руб. с 2019 г. и установить период такой выплаты в один год. По мнению российского лидера, необходимо ввести переходный период для реформы, во время которого считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Президент призвал также разработать меры для стимулирования бизнеса нанимать на работу граждан предпенсионного возраста.

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