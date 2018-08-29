Голикова назвала возможные наказания за увольнение накануне пенсии
Наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Заместитель председателя правительства отметила, что власти при разработке инициативы будут опираться на статью о «необоснованном увольнении женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет». Голикова подчеркнула, что введение такого наказания необходимо еще обсудить с работодателями и профсоюзами.
Речь идет о статье 145 УК («Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет»). Нарушение этой статьи наказывается штрафом до 200 000 руб. или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев. В качестве наказания суд может выбрать обязательные работы на срок до 360 часов.
Ранее президент Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу повышения пенсионного возраста. Он предложил смягчить условия пенсионной реформы, рассказал об альтернативах повышению пенсионного возраста, которые рассматривало правительство, а также призвал ввести в России административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.
Путин предложил увеличить максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4 900 руб. до 11 280 руб. с 2019 г. и установить период такой выплаты в один год. По мнению российского лидера, необходимо ввести переходный период для реформы, во время которого считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Президент призвал также разработать меры для стимулирования бизнеса нанимать на работу граждан предпенсионного возраста.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин