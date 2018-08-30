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Песков назвал странным рейтинг Forbes с Путиным на первом месте

Не надо быть провидцем, чтобы поставить президента Владимира Путина на первое место рейтинга самых влиятельных россиян, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новый рейтинг российского Forbes.

В целом о рейтинге «ничего нельзя сказать», отметил представитель Кремля. «Какие критерии, на чем основывались — весьма непонятный, странный список», - сказал Песков.

Ранее российский Forbes впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян. В список вошли 100 человек. Первое место «автоматически» занял президент России Владимир Путин. В пояснении к публикации уточняется, что это место российскому лидеру досталось потому, что ранее занял второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

В первую пятерку, помимо Путина, вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» - Алексей Миллер. На четвертом месте оказался главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, на пятом - премьер-министр Дмитрий Медведев. В топ-10 оказались гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (6-е место) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (10-е место).

Среди региональных чиновников самым влиятельным, по мнению российского Forbes, стал мэр Москвы Сергей Собянин (13-е место). В списке он обошел первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (16-е место), председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина (19-е место), генпрокурора Юрия Чайку (22-е место) и министра обороны Сергея Шойгу (30-е место). Пресс-секретарь президента Песков - 70-е место.

В 2017 г. журнал публиковал рейтинг самых влиятельных россиян столетия. На первом месте оказался первый космонавт Юрий Гагарин. Его кандидатуру поддержали 52,2% читателей. На втором месте - Иосиф Сталин, за него проголосовали 44,6% читателей. Замыкал топ-3 Путин (43,6%).

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes