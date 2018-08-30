Власти Петербурга приостановили выселение общества «Мемориал»

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Власти Санкт-Петербурга приостановили выселение правозащитного общества «Мемориал» из здания на Разъезжей улице. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на ответ губернатора Георгия Полтавченко.
«Получил ответ губернатора на свое обращение о недопустимости расторжения арендного договора с "Мемориалом" (помещение на Разъезжей, 9)», — написалВишневский в Facebоok.
В ответе губернатора, фотографию которого опубликовал депутат, говорится, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга приостановил работу по расторжению договора аренды с «Мемориалом» и выселению организации из здания по адресу Разъезжая ул., д. 9а. Отмечается, что комитетом «проводится дополнительная работа в отношении указанного помещения». О чем именно идет речь, не уточняется.
Правозащитная организация «Мемориал» занимает здание на Разъезжей улице более 20 лет. В середине августа Вишневский сообщил, что общество решили выселить из этого офиса. Помещение находится в собственности города, с «Мемориалом» был заключен договор аренды. В последний раз он продлевался в январе 2011 г. на семь лет, в январе этого года срок его действия закончился.
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также оказывает содействие лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Об этом говорится на сайте организации.
«Мемориал» был учрежден в 1992 г. в Москве. Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик Андрей Сахаров.
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Госкомпании «Алроса» и «Аэрофлот» могут направлять 75% от своей прибыли на дивиденды, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Министр напомнил, что позиция правительства по дивидендам госкомпания не менялась: они по-прежнему должны распределять между акционерами не менее 50% прибыли, финансируя свои инвестиционные программы без ущерба для дивидендов. Силуанов отметил, что акционеры эффективных частных компаний, в том числе сталелитейных и телекоммуникационных, получают не менее половины чистой прибыли в качестве дивидендов. «Такие госкомпании, как "Алроса" и "Аэрофлот", уже сейчас могут платить и 75% от их прибыли в качестве дивидендов», - считает он.
Чиновник добавил, что лишь в отдельных случаях часть инвестрасходов госкомпаний может финансироваться за счет бюджетных субсидий. «Обозначенный правительством на уровне 50% чистой прибыли уровень уплаты дивидендов соответствует общемировым показателям», - подчеркнул Силуанов. По его мнению, такая политика мотивирует госкомпании опираться на внутренние резервы, снижать издержки и оптимизировать инвестиционные процессы.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на бюджетные документы и поручения профильных министерств писал, что правительство может разрешить инфраструктурным монополиям не платить дивиденды по обыкновенным акциям, чтобы высвобожденные средства шли на их инвестпрограммы. Газета отмечала, что такую возможность власти готовы предоставить РЖД. В то же время из программы развития компании до 2025 г. исключается господдержка.
Собеседники газеты уточняли, что подобные предложения будут прорабатываться по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по «Россетям» и «Транснефти». Это следует из поручения Минэкономики, Минфину, Минтрансу, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа, писало издание. В документах по итогам встречи указывалось, что ведомства должны согласовать предложения по «совершенствованию дивидендной политики» федеральных инфраструктурных монополий с учетом «безусловного финансового обеспечения» их инвестиционных программ к 5 сентября.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
7/22
Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
11/22
Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
12/22
Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
13/22
Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
14/22
CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
19/22
Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
20/22
Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
21/22
Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.ru Group, отказались размещать на правах рекламы агитацию «Единой России» со слоганом «Партия президента», сообщает Znak.com со ссылкой на источник в одном из региональных избирательных штабов. По данным издания, у «Единой России» потребовали документы, официально подтверждающие факт поддержки партии Владимиром Путиным.
Представитель Mail.ru Group отказался от комментариев «Ведомостям». Источник «Ведомостей» в группе объяснил, что предложенный рекламный ролик не соответствует законодательству России и фактам. «Единая Россия» не может рекламировать себе как «Партия президента», если президент России Владимир Путин — беспартийный, пояснил собеседник.
Вопрос о том, какую рекламу и по каким причинам блокирует Mail.ru, надо задавать представителям компании, заявила пресс-служба «Единой России». «Мы со своей стороны можем сказать, что используем в избирательных кампаниях все доступные и не запрещенные законом инструменты, в том числе рекламу в соцсетях. Но исключительно в рамках тех правил и ограничений, которые действуют для всех остальных пользователей. Никаких переговоров, нацеленных на их обход, мы не ведем и вести не будем. Правила должны быть едины для всех», - подчеркнула пресс-служба партии.
9 сентября в России пройдет единый день голосования: в 22 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в Москве - выборы мэра. 22 августа РБК со ссылкой на источники писал, что Кремль разрешил партии использовать слоган «Единая Россия» - партия президента» в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации перед 9 сентября. Разрешение касается Иркутской и Владимирской областей, где пройдут выборы в заксобрания, а также Екатеринбурга, где пройдут выборы в городскую думу. Возможно, слоган разрешат использовать в Архангельской и Ульяновской области, где будут выборы в заксобрания, говорил источник РБК.
В конце июля, по данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг «Единой России» снизился до 37%, в то время как в начале года рейтинг составлял 53%. Ниже показатель партии в последний раз опускался в конце 2011 г. — тогда в стране проходили массовые протесты против фальсификаций на выборах.
Кто агитировал за Владимира Путина на президентских выборах
Евгений Разумный / Ведомости
Илья Авербух. Знаменитый российский фигурист (танцы на льду), призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России. Впервые включен в список доверенных лиц Путина. Кандидатов в список избирательному штабу Путина предлагали общественные организации, а кандидат лично изучал списки, вычеркивая некоторых людей, рассказывал ранее «Ведомостям» собеседник в штабе. Скольких кандидатов в доверенные лица Путин исключил из списков, собеседник не уточнил. Причин исключения кандидатов в доверенные лица Путин, по словам источника, никогда не объясняет
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Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС
Сергей Безруков. Актер театра и кино, режиссер, продюсер и сценарист. Народный артист России, худрук московского Губернского драматического театра. На президентских выборах 2012 года в списке доверенных лиц Путина отсутствовал. В этот раз участвовал и в инициативной группе, выдвинувшей Путина в президенты. После того собрания говорил «Ведомостям», что готов стать доверенным лицом Путина
2/13
Евгений Разумный / Ведомости
Михаил Боярский. Знаменитый советский и российский артист, певец и телеведущий. Заслуженый и народный артист РСФСР. Ранее уже участвовал в избирательных кампаниях Владимира Путина, в частности, присутствовал в списке доверенных лиц на выборах 2012 года. Боярский был включен в первый список доверенных лиц Путина, который был зарегистрирован неделю назад, рассказал «Ведомостям» близкий к штабу Путина собеседник. Однако Боярского вместе еще с несколькими участниками списка ЦИК сразу не зарегистрировал, он появился в списке доверенных лиц только 22 января. Причину задержки с регистрацией артиста собеседник «Ведомостей» не уточнил, не называли ее и в ЦИК
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Евгений Разумный / Ведомости
Федор Бондарчук. Кинорежиссер, продюсер, актер, телеведущий. Председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Член высшего совета партии «Единая Россия». Не в первый раз в списке доверенных лиц Путина – был в списке и в 2012 году
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Сергей Бертов / Интерпресс / ТАСС
Олег Газманов. Певец, композитор, поэт. Имеет оба высших звания, предусмотренных для деятелей культуры в России: заслуженный и народный артист России. В число доверенных лиц Путина включен впервые
5/13
Евгений Разумный / Ведомости
Валерий Гергиев. Советский и российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра. Герой труда, народный артист России, трехкратный лауреат Государственной премии. Участвовал в избирательных кампаниях Путина и прежде, в частности, был в списке доверенных лиц на выборах 2012 года
6/13
Валерий Шарифулин / ТАСС
Федор Емельяненко. Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам. Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо. Прежде в списке доверенных лиц Путина не присутствовал
7/13
Максим Стулов / Ведомости
Сергей Карякин. Шахматист, заслуженный мастер спорта Украины и России. Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу. В списке доверенных лиц Путина впервые
8/13
Евгений Разумный / Ведомости
Василий Лановой. Актер театра и кино, Народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии. Председатель попечительского совета поддерживаемой Путиным акции «Бессмертный полк». Прежде доверенным лицом Путина не был
9/13
Alexander Zemlianichenko / AP
Андрей Михалков (Кончаловский). Советский, российский и американский кинорежиссер. Народный артист РСФСР, двухкратный обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Прежде в списке доверенных лиц Путина не присутствовал
10/13
Alexander Zemlianichenko Jr. / AP
Никита Михалков. Актер, кинорежиссер, продюсер. Председатель Союза кинематографистов России, трехкратный лауреат Государственной премии России. Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар». Был зарегистрирован доверенным лицом Путина на выборах 2012 года. В 2007 году вместе с соавторами написал Путину письмо с призывом остаться на третий президентский срок (что не разрешено Конституцией России)
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Евгений Разумный / Ведомости
Виктория Цыганова. Советская и российская певица, композитор. В предыдущем списке доверенных лиц Путина не присутствовала
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Максим Туманов / ТАСС
Минтимер Шаймиев. Первый президент Татарстана, управлявший республикой почти 20 лет – с 1991 по 2010 год. С 2010 года – Государственный советник Татарстана. Один из немногих профессиональных политиков в списке доверенных лиц Путина. В том же качестве участвовал в президентской избирательной кампании и в 2012 году
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Евросоюз готов обнулить импортные пошлины на промышленные товары из США, включая автомобили, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Это часть позиции ЕС на переговорах о новом торговом соглашении с США, указывает Politico. Сейчас импортные пошлины на американские автомобили в ЕС составляют 10%, что выше американских импортных пошлин (2,5%), однако недавно президент США Дональд Трамп угрожал поднять их почти на порядок.
«Мы сказали, что со стороны ЕС готовы перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары в случае, если то же самое сделают США, - на взаимной основе, - заявила Мальмстрем в Европарламенте. - Мы готовы обнулить даже пошлины на автомобили, если то же сделают США». Речь не идет о возврате к прежнему проекту соглашения о свободной торговле между ЕС и США (TTIP), отметила еврочиновник: новое соглашение не коснется ни сельхозпродукции, ни госзакупок.
Торговый конфликт между США и ЕС начался со с введения американской администрацией с 1 июня пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). ЕС ответил 25%-ными пошлинами на продукты питания, виски, табачные изделия и другие продукты на $3,3 млрд. Затем Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 20% на автомобили, импорт которых в США в 2017 г. достиг почти $50 млрд.
Во время последовавших переговоров председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Трамп договорились не вводить новые пошлины до конца консультаций, но об их возможном обнулении тогда не сообщалось.
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Американский гигант пищевой промышленности Campbell Soup объявил о готовности продать свой международный бизнес, а также подразделение свежезамороженных продуктов. Это произошло под давлением инвесторов, пишет Reuters. Претенденты на покупку пока не известны, но не исключено, что это крупные инвестфонды. Котировки компании на предварительных торгах упали на 4%.
Международный бизнес Campbell включает операции в Малайзии, Индонезии, Японии и Гонконге, а также австралийские бренды печенья Arnott's и Kelsen. Бренды свежих продуктов включают в себя соки и овощи Bolthouse Farms, соусы Garden Fresh Gourmet и охлажденные супы. Выручка этих подразделений в прошлом году составила $2,1 млрд, или порядка четверти всей выручки компании со 149-летней историей.
Продажа части бизнеса означает отход от наследия прежнего гендиректора Дениз Моррисон, покинувшей компанию в мае этого года после семи лет руководства. Она хотела, чтобы Campbell продавала весь набор здоровой пищи «от супов до орешков», и в 2015 г. создала для этого подразделение Campbell Fresh. Но результаты оказались неубедительными, напоминает Reuters.
Купивший в августе миноритарный (5,65%) пакет Campbell Soup хедж-фонд Third Point известного инвестора-активиста Дэниэла Леба немедленно призвал призвал промежуточное руководство продать компанию более крупному производителю продуктов питания, сочтя это «единственно оправданным шагом».
Капитализация Campbell Soup за последние два года снизилась на треть до $12 млрд, поскольку молодые покупатели отказываются от ее супов и печений, отмечает Reuters. В прежние времена наследники основателя компании Джона Дорранса (сейчас у них 33%) могли продвигать собственную консервативную политику за счет поддержки инвесторов, но со вхождением в капитал инвестфондов в этом году расстановка сил поменялась, пишет агентство.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «разумной предосторожностью» объявленные российскими властями большие военные учения в Средиземном море.
«Обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения, вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, вот этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжить бездействие. Поэтому, конечно, повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы», — пояснил представитель Кремля.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о связи объявленных учений с обстановкой в Сирии. Ранее Минобороны заявило, что в учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море примут участие более 25 кораблей и судов во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» и 30 самолетов, в том числе Ту-160.
Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков уточнял, что 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk. По его словам, в Персидском заливе уже находится корабль УРО USS The Sullivans с 56 такими ракетами. Минобороны указывало, что это еще одно подтверждение того, что США намерены воспользоваться инсценировкой химической атаки боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») для удара по сирийским правительственным силам.
Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска
Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Сирию. На российской авиабазе Хмеймим его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин, передает «Интерфакс»
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Пресс-служба президента России
Выступая перед военнослужащими авиабазы, Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России
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Пресс-служба президента России
Путин подчеркнул, что российские военные возвращаются на родину с победой
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Пресс-служба президента России
Если террористы «вновь поднимут голову, мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», приводит его слова «РИА Новости»
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Пресс-служба президента России
Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии, заявил Путин
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Пресс-служба президента России
4 декабря Путин рассказал, что практически вся территория Сирии освобождена от террористов, и назвал это заслугой российской военной группировки, находящейся в республике, и правительственных сил Сирии
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Пресс-служба президента России
Российская группировка была развернута в Сирии в сентябре 2015 г., и с тех пор Путин уже дважды заявлял о ее сокращении. Но на этот раз ситуация действительно другая: в основном разгромлена самая опасная террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России), что позволит сократить нашу группировку на 30–50%, говорит человек, близкий к Минобороны России
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Пресс-служба президента России
Президент России обсудил ситуацию в Сирии сегодня с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси по телефону. «Путин подробно информировал египетского лидера о российских оценках последнего развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов в этой стране. Кроме того, обсуждены итоги переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом», — говорится на сайте Кремля
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Пресс-служба президента России
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, общее количество российских военнослужащих в Сирии сейчас составляет не более 5000 человек, боевых самолетов - около 30 и вертолетов - около 20
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Не надо быть провидцем, чтобы поставить президента Владимира Путина на первое место рейтинга самых влиятельных россиян, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новый рейтинг российского Forbes.
В целом о рейтинге «ничего нельзя сказать», отметил представитель Кремля. «Какие критерии, на чем основывались – весьма непонятный, странный список», – сказал Песков.
Сам Песков оказался в рейтинге самых влиятельных россиян на 70-м месте.
Российский Forbes впервые опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных россиян. Первое место президент России Владимир Путин занял «автоматически», отмечалось в пояснении к публикации: это место российскому лидеру досталось потому, что ранее он занял второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.
Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на два источника в редакции Forbes пишет, что фотография Путина будет на обложке номера с рейтингом.
В первую пятерку помимо Путина вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» – Алексей Миллер. На четвертом месте - главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, на пятом – премьер-министр Дмитрий Медведев.
В 2017 г. журнал публиковал рейтинг самых влиятельных россиян столетия. На первом месте оказался первый космонавт Юрий Гагарин. Его кандидатуру поддержали 52,2% читателей. На втором месте – Иосиф Сталин, за него проголосовали 44,6% читателей. Замыкал топ-3 Путин (43,6%).
10 самых влиятельных россиян по версии Forbes
Денис Гришкин / Ведомости
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов – 10 место
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор РЖД Олег Белозеров – 9 место
2/10
Михаил Метцель/ТАСС
Директор ФСБ Александр Бортников – 8 место
3/10
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – 7 место
4/10
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов – 6 место
5/10
Vladimir Rodionov / RIA-Novosti / AP
Премьер-министр Дмитрий Медведев – 5 место
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин – 4 место
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер – 3 место
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Сбербанка» Герман Греф – 2 место
9/10
Alexander Zemlianichenko / Reuters
Президент России Владимир Путин – 1 место. На первом месте он оказался «автоматически» – «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу
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Вопрос о введении уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста дискуссионный, дискуссия требуется, «чтобы развеять опасения бизнеса». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нет ли у Кремля планов обсудить с профсоюзами и бизнесом предложение Владимира Путина ввести уголовную ответственность за увольнение работников перед выходом на пенсию.
«Существуют механизмы взаимодействия и обсуждения дискуссионных вопросов с бизнес-сообществом, есть организации, объединяющие бизнесменов. По линии этих организаций постоянно осуществляется обратная связь, это первое: эти механизмы работают. Второе: если вы внимательно ознакомились со вчерашним заявлением Путина, то вы заметили, что он сказал, что безусловно нужно одновременно создавать заинтересованность у представителей бизнеса больше привлекать людей предпенсионного возраста», — напомнил Песков. «Кто-то из представителей бизнеса пока вряд ли сможет сформулировать, чем хуже сотрудник предпенсионного возраста и чем он в худшую сторону отличается со своим богатым опытом от человека, который только закончил вуз», — отметил он.
Накануне Путин выступил с телеобращением к россиянам по поводу пенсионной реформы и предложил меры, которые, по его мнению, могли бы смягчить ее параметры. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.
Вице-премьер Татьяна Голикова после этого сообщила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Он добавляла, что введение такого наказания необходимо обсудить с работодателями и профсоюзами.
Эффект от предложений Путина она оценила в 7,8 трлн руб. с 2019 до 2028 г. Решение Путина о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63 обойдется бюджету в 3,2 трлн руб., уточняла она.
Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы
Александр Колбасов/ТАСС
Предложить стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Установить для работодателей «административную и даже уголовную ответственность» за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ прнимать на работу граждан по причине их возраста
1/8
Наталья Шарапова / Ведомости
Уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет
2/8
Юрий Смитюк/ТАСС
Предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей: если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо – на четыре года, а для женщин, у которых пять и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет»
3/8
Максим Стулов / Ведомости
Сохранить на переходный период все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 г., в частности, льготы по налогам на недвижимость и землю. «Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет»
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Александра Астахова / Ведомости
Начать выплату 25%-ной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, со стажем работы не менее 30 лет
5/8
АГН «Москва»
Ввести программы переквалификации для людей предпенсионного возраста. На переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию
6/8
Денис Кожевников/ТАСС
Сохранить действующие пенсионные льготы для коренных малочисленных народов Севера
7/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Сохранить льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий
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Китай запустил платформу, с помощью которой можно пожаловаться на «онлайн-слухи». Об этом сообщает агентство Reuters. Платформа будет также распространять «подлинные» новости, взятые из государственных СМИ.
Платформа получила название Piyao, что в переводе означает «опровержение сплетен». С помощью технологий искусственного интеллекта она идентифицирует сообщения как ложные. По мнению китайских властей, такой контент является социально-дестабилизирующим, уточняет агентство. У нового сервиса есть мобильное приложение, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, в том числе в популярных в Китае Weibo и WeChat.
«Слухи нарушают права личности, слухи создают панику в обществе, слухи вызывают колебания на фондовых рынках, слухи воздействуют на нормальную деятельность бизнеса», — указывается в ролике, посвященном запуску Piyao.
Сервис был запущен Центральной комиссией по вопросам киберпространства Китая совместно с госагентством «Синьхуа». Она объединила около 40 похожих платформ.
Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это не игра в прятки и догонялки»
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Денис Гришкин / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович: «А у меня работает»
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»
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Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей»
4/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов: «Практика по результатам истории с Telegram показала, что не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно... Telegram – это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы этот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, они, конечно же, реализовывались и находили пути взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия»
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Евгений Разумный / Ведомости
Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам... У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал»
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Максим Стулов / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram: «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»
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vk.com/andrew
Управляющий директор соцсети «В контакте» Андрей Рогозов о попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram и блокировке других IP-адресов: «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов»
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journ.msu.ru
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков: «Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок»
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Thomas Mukoya / Reuters
Компания Qiwi о действиях Роскомнадзора: «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram»
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instagram.com/durov
А вот что об этом думает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли»
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«Лукойл» объявил дату начала обратного выкупа акций (buyback) компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на сумму до $3 млрд. Об этом говорится в сообщении компании. Срок действия программы с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г.
Покупку акций в рамках программы будет проводить 100%-ная «дочка» нефтяной компании Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через международных брокеров, говорится в сообщении. Совет директоров компании поддержал планы провести buyback акций в декабре 2017 г. Цель программы - уменьшить капитал нефтяной компании.
«Мы рады сообщить о начале программы обратного выкупа на сумму $3 млрд, основанной на наших сильных фундаментальных показателях. Это важный шаг на пути реализации объявленных ранее стратегических инициатив, включая политику возврата капитала акционерам», - заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов, чьи слова приводятся в сообщении.
Уставный капитал «Лукойла» сейчас составляет 21 264 081 руб. 37,5 коп. и состоит из 850 563 255 штук обыкновенных именных акций номиналом 0,025 руб. каждая.
Ранее собрание акционеров компании решило сократить уставный капитал «Лукойла» путем покупки 100,6 млн акций по фиксированной цене. Компания уточняла, что эта сделка не входит в программу обратного выкупа. В сообщении отмечается, что $3 млрд эквивалентно 44 млн обыкновенных акций компании, или 5,2% ее уставного капитала по цене закрытия $68,16 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 29 августа 2018 г. на Лондонской фондовой бирже.
После принятия акционерами решения об уменьшении уставного капитала Lukoil Securities Limited заявит к продаже имеющиеся на ее балансе 100,6 млн акций «Лукойла» (11,82% уставного капитала компании), а компания их купит с целью погашения. В результате погашения приобретенных акций уставный капитал компании уменьшится до 750 млн акций.
Бизнес
Новости
«Победа» снизила чистую прибыль за полугодие на 56%
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Бюджетный авиаперевозчик «Победа» снизил чистую прибыль по МСФО за первое полугодие 2018 г. на 56%, следует из презентации группы компаний «Аэрофлот», в которую входит лоукостер.
За полгода компания снизила чистую прибыль с 400 млн руб. до 175 млн руб. Показатель EBITDA снизился на 83,8% – с 408 млн руб. до 66 млн руб. Выручка компании при этом выросла на 66,1% – с 8,268 млрд руб. до 13,736 млрд руб.
Пассажиропоток лоукостера за первое полугодие составил 3,2 млн человек.
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Акции «Мегафона» после начала торгов на Московской бирже - по состоянию на 10:42 - потеряли 15,88%. Они подешевели на 107 руб. до 567 руб.
Накануне, 29 августа, компания сообщила, что председатель правления и гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции. Солдатенков продал 255 500 GDR, или 0,0412% в уставном капитале «Мегафона», а Вермишян — 6000 обыкновенных акций, или 0,00097% в уставном капитале.
В этот же день международное рейтинговое агентство Standard & Poors снизило рейтинг «Мегафона» с BBB- до BB+ со стабильным прогнозом.
В середине августа Солдатенков сообщил, что в начале следующего года у него заканчивается контракт с «Мегафоном». «В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», - подчеркнул он.
О возможном уходе Солдатенкова с поста гендиректора сообщали источники «Ведомостей» еще в сентябре 2017 г. Знакомый акционеров говорил, что Солдатенкова пригласили, чтобы исправить ситуацию с финансовыми результатами после ухода Ивана Таврина, который был гендиректором с 2012 по 2016 г., но стало очевидно, что Солдатенков с задачей не справляется.
Собеседники «Ведомостей» также называли Вермишяна одним из наиболее вероятных преемников Солдатенкова. Другим наиболее вероятным преемником называли коммерческого директора оператора Влада Вольфсона.