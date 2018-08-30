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Власти Петербурга приостановили выселение общества «Мемориал»

Власти Санкт-Петербурга приостановили выселение правозащитного общества «Мемориал» из здания на Разъезжей улице. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на ответ губернатора Георгия Полтавченко.

«Получил ответ губернатора на свое обращение о недопустимости расторжения арендного договора с "Мемориалом" (помещение на Разъезжей, 9)», — написал Вишневский в Facebоok.

В ответе губернатора, фотографию которого опубликовал депутат, говорится, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга приостановил работу по расторжению договора аренды с «Мемориалом» и выселению организации из здания по адресу Разъезжая ул., д. 9а. Отмечается, что комитетом «проводится дополнительная работа в отношении указанного помещения». О чем именно идет речь, не уточняется.

Правозащитная организация «Мемориал» занимает здание на Разъезжей улице более 20 лет. В середине августа Вишневский сообщил, что общество решили выселить из этого офиса. Помещение находится в собственности города, с «Мемориалом» был заключен договор аренды. В последний раз он продлевался в январе 2011 г. на семь лет, в январе этого года срок его действия закончился.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также оказывает содействие лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Об этом говорится на сайте организации.

«Мемориал» был учрежден в 1992 г. в Москве. Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик Андрей Сахаров.