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Кремль прокомментировал рассекречивание разговоров Ельцина и Клинтона

Американская библиотека Билла Клинтона не согласовывала с Кремлем публикацию переговоров бывшего президента США с первым российским президентом Борисом Ельциным, касающихся Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, не согласовывали, консультаций не проводилось», — сказал Песков.

Он добавил, что существует практика рассекречивания подобных разговоров. «Они не всегда подлежат рассекречиванию, как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков. Это общемировая практика», — сказал представитель Кремля.

В пятницу на сайте президентской библиотеки Билла Клинтона появились ранее не публиковавшиеся расшифровки разговоров бывшего президента США с Ельциным. В разговоре, состоявшемся 8 сентября 1999 г., Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал своим преемником Путина, ставшего в августе того года председателем правительства России.

Ельцин охарактеризовал Путина как жесткого человека с внутренним стержнем и выразил уверенность, что он победит на выборах: «Он продолжит линию Ельцина на демократию и развитие экономики и расширит контакты России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успеха».