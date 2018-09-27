Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса
В отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП «Горэкоцентр», допустивших в городе мусорный коллапс, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России. Чиновников и сотрудников МУП «Горэкоцентр» подозревают в халатности (ч. 1 ст. №293 УК).
«В сентябре текущего года в районах областного центра был прекращен вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, чем были нарушены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду», — пояснили в Следственном комитете.
Следствие пытается установить обстоятельства происшедшего. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение бесперебойной работы по утилизации отходов.
Ранее в Челябинске был введен режим ЧС из-за мусорных завалов. На их ликвидацию из резервного фонда городские власти выделили 14 млн руб., еще 88 млн руб. выделила областная администрация. Проблемы с вывозом мусора начались после закрытия старой городской свалки. Компании, осуществляющие вывоз мусора на свалку, отказались вывозить отходы на полигон в поселок Полетаево из-за увеличившихся расходов на дорогу.