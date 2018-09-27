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Новый глава МИД Великобритании рассказал об откровенном разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и откровенном разговоре в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Об этом Хант рассказал в интервью Sky News.

«Это было достаточно сложно… Был откровенный обмен мнениями», — заявил Хант. По словам министра, Россия и Великобритания должны «держаться вместе, чтобы сделать мир лучше». Россия оказывает «большое влияние по всему миру», отметил он. По его словам, это влияние должно быть положительной силой, как у Великобритании.

'I think the diplomatic phrase we use is a frank exchange of views' - Jeremy Hunt describes his meeting with Russian foreign affairs minister Sergey Lavrov.



For more, head here: https://t.co/FuMZ9jtlVo pic.twitter.com/XEbuT6WX9k — Sky News (@SkyNews) 27 сентября 2018 г.

Такие лидеры, как президент Сирии Башар Асад, из-за инцидента в Солсбери могут решить, что использование химического оружия может «быть в порядке вещей». По его мнению, попытка отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отрицательно скажется на отношениях двух стран. «Но я не думаю, что есть возможность войны или чего-то подобного», — уточнил Хант.

Ранее Лавров предположил, что Скрипалей могли отравить веществом BZ. «Рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось», – говорил российский министр. Однако Организация по запрещению химического оружия опровергла данную версию. В докладе экспертов ОЗХО говорится, что следов химического вещества BZ в пробах по делу Скрипалей не обнаружено.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Британские власти считают, что пострадавших пытались отравить веществом «Новичок», которое якобы разрабатывали в СССР. В Кремле опровергают причастность Москвы к отравлению.