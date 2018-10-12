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Суд отложил заседание по иску о снятии кандидата от КПРФ с выборов в Хакасии

Заседание Верховного суда Хакасии по иску избиркома республики о снятии кандидата на выборах главы региона от КПРФ Валентина Коновалова отложили, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Рассмотрение иска пройдет 15 октября в 13:00, объявил судья Валерий Соловьев.

Ранее прокуратура Хакасии принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалов, якобы обнаружив нарушения в документах, поданных Коноваловым на регистрацию. Избирком подал иск о снятии коммуниста с выборов. Также иск подал конкурент Коновалова на выборах — кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Верховный суд должен был рассмотреть оба иска 12 октября.

Против решения избиркома выступила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, она была в отпуске и узнала о решении региональной избирательной комиссии, которая «молниеносно отреагировала на представление республиканской прокуратуры, не удосужившись более внимательно и всесторонне проанализировать ситуацию, в том числе проконсультироваться с Центральной избирательной комиссией». Эти «скоропалительные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике», считает она.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что «официально направил президенту [Владимиру Путину] правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии». Также он попросил генпрокурора Юрия Чайку отозвать представление местного прокурора».

Коновалов набрал в первом туре губернаторских выборов в Хакасии 44,8% голосов, обойдя, в частности, кандидата от «Единой России». Никто из кандидатов не смог преодолеть необходимый порог голосов (50%), и в регионе должен пройти второй тур. Однако второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов.