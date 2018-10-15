Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Саудовскую Аравию после исчезновения журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
«Только что поговорил с королем Саудовской Аравии, который отрицает, что знает что-то о том, что могло произойти «с нашим гражданином Саудовской Аравии». Он сказал, что они тесно сотрудничают с Турцией, чтобы найти ответ. Я немедленно отправляю нашего госсекретаря на встречу с королем», – написал Трамп.
Хашогги – саудовский журналист, постоянно проживающий в США. Он писал материалы для Washington Post. Хашогги – известный критик правящей династии в Эр-Рияде, отмечает BBC. Последний раз его видели 2 октября, когда он заходил в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти утверждают, что у них есть доказательства его убийства в здании консульства сотрудниками саудовских спецслужб. Эр-Рияд отрицает обвинения. Из-за этого скандала многие западные бизнесмены уже отказались участвовать в деловом форуме в Саудовской Аравии и в проекте строительства города будущего Неом.