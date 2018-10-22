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Власти Москвы согласовали «Мемориалу» акцию на Лубянке

Акция «Возвращение имен» пройдет 29 октября в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади. Об этом говорится в сообщении «Мемориала», который проводит мероприятие.

«Акция пройдет, она пройдет традиционно, у Соловецкого камня с 10 утра до 10 вечера. Все остальные технические вопросы, которые требуют решения, так как все это пройдет в непосредственной близости от стройки, в ближайшие дни мы будем совместно решать», – заявила исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова (цитата по «Интерфаксу»).

«Возвращение имен» – акция, которая ежегодно на протяжении последних 11 лет проводится на Лубянке накануне Дня памяти жертв политических репрессий, 29 октября. В этот день все желающие в течение 12 часов читают имена расстрелянных в Москве политических заключенных. Местом проведения акции была выбрана Лубянская площадь, потому что там установлен старейший в России памятник жертвам политических репрессий в СССР – Соловецкий камень.

Ранее мэрия Москвы предложила в этом году перенести акцию на проспект Академика Сахарова. Префектура Центрального административного округа столицы объяснила, что у Соловецкого камня сейчас идут ремонтно-строительные работы.

Как прошла акция «Возвращение имен» на Лубянке в 2017 году