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Трамп выступил за включение Китая в договор о РСМД

Китай должен быть включен в договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Китай не включен в соглашение. Он должен быть включен», — подчеркнул Трамп.

По его словам, Россия «не следовала ни духу, ни положениям соглашения». На вопрос о том, обсуждал ли он этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, Трамп ответил: «Нет, не обсуждал. Не обсуждал. <...> Мне не за чем говорить с ним. И я не должен. Я расторгаю соглашение, поскольу они [Россия] нарушили его. Я расторгаю соглашение».

21 октября Трамп объявил о том, что США выйдут из советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Кремле заявили, что такие шаги, если они будут предприняты, «в реальности сделают мир более опасным».

22 октября с двухдневным визитом в Россию прибыл советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.