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Экс-кандидат в президенты объявил о планах участвовать в выборах главы Приморья

Партия «Коммунисты России» выдвинет кандидатуру своего лидера Максима Сурайкина для участия в выборах губернатора Приморья, сообщил сам Сурайкин агентству «Интерфакс-Поволжье». «Политбюро [партии] решило принять участие в выборах главы Приморья, и принято решение мне поручить эту задачу», – сказал он.

По словам Сурайкина, в среду он вылетает во Владивосток. 26 октября там состоится конференция краевого отделения «Коммунистов России», на которой лидер партии будет выдвинут кандидатом в губернаторы. Сурайкин отметил, что неоднократно бывал в Приморье и ему «очень нравится этот край».

Сурайкин участвовал в выборах президента России, на которых он занял седьмое, предпоследнее место, заручившись поддержкой 0,68% избирателей. Сейчас политик занимает пост вице-спикера Законодательного собрания Ульяновской области.

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли первый и второй тур губернаторских выборов. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио губернатора был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность главы Сахалинской области. Он заявил о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря.

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