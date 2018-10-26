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СМИ опубликовали составленное Сенцовым во время голодовки завещание

Телеканал «Громадське» опубликовал фотографию завещания, составленного украинским режиссером Олегом Сенцовым, приговоренным в России к 20 годам колонии и отбывающим наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Оно было составлено в сентябре – в то время режиссер держал голодовку.

В документе Сенцов завещал Евгении Врадий, которую он назвал своей соратницей, в случае его смерти экранизацию фильмов по его сценариям. Она должна быть режиссером-постановщиком картин. Если же она откажется, то у нее есть право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, и выбрать компанию - производителя этих фильмов. Евгения Врадий была художником на съемках фильма «Гамер» Олега Сенцова, вышедшего в 2011 г.

Правопреемниками, наследниками и получателями гонораров после его смерти Сенцов назначил своих детей — Алину и Владислава.

О том, что Сенцов составил завещание, сообщила его сестра Наталья Каплан 10 сентября. Завещание, отмечается в тексте, составлено в ИК-8 в Лабытнанги (ЯНАО) и заверено адвокатом режиссера Дмитрием Динзе 7 сентября 2018 г.

14 мая режиссер объявил голодовку в колонии, потребовав освободить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. Она продолжалась 145 дней. Утром 5 октября ФСИН сообщила, что Сенцов прекратил голодовку. Режиссер в тот же день подтвердил это, назвав решение вынужденным: по его словам, в ближайшее время его планировали начать кормить принудительно.

Сенцова в августе 2015 г. признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Он приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер вину не признал.

25 октября Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присуждаемой Европарламентом. МИД России назвал это решение политизированным.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова