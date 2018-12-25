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Орешкин поспорил с Силуановым о качестве методики подсчета реальных доходов

Министр экономического развития Максим Орешкин не согласен с утверждением министра финансов Антона Силуанова о том, что Росстату (подконтролен Минэкономразвития) необходимо менять методологию расчета показателя реальных доходов населения. Об этом заявил сам Орешкин, передает «Интерфакс».

По словам руководителя Минэкономразвития, вся методология Росстата основана на международных принципах. Она правильная и универсальная, подчеркнул он. То, как собираются данные и из каких источников, – это «вопрос в том числе для открытого публичного обсуждения по отдельным показателям», добавил министр.

По словам Орешкина, новый руководитель Росстата Павел Малков уже озвучивал идею создать общественно-методологический совет, который будет в открытом формате рассматривать способы сбора данных. Показатель по денежным доходам в 2019 г., добавил министр, можно было бы рассмотреть на таком совете: эксперты статистики посмотрели бы детально, как ведет расчеты Росстат, и либо предложили изменения, либо подтвердили, что служба действует правильно.

24 декабря премьер Дмитрий Медведев сменил руководителя Росстата: вместо Александра Суринова, который занимал пост с декабря 2009 г., был назначен Павел Малков. Последний до этого руководил департаментом государственного управления Минэкономразвития. Отвечая на вопрос о целесообразности реформы в Росстате, он отметил, что правильнее говорить не о реформе, а о модернизации.

Силуанов после назначения Малкова раскритиковал Росстат, заявив о необходимости реформировать его. Министр, в частности, выразил претензии к методу подсчета реальных доходов населения, назвав его ужасным.