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Путин и Лукашенко начали обсуждать «старые проблемы» в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. Оба президента признали наличие проблем в отношениях двух стран, но перечислять их перед журналистами не стали. В основном вопросы возникают в сфере энергетики, сказал перед началом переговоров Путин.

Ранее Лукашенко был недоволен ценами «Газпрома», считая, что Белоруссия должна платить за газ столько же, сколько российские потребители. Кроме того, белорусские чиновники не раз заявляли о многомиллиардных потерях бюджета Белоруссии от налогового маневра, который в будущем году планируется завершить в России.

По словам президентов, российские и белорусские министры провели предварительные переговоры. Путин предложил Лукашенко выслушать министров и затем принять решения: «Если договоримся, будет совсем хорошо. Необходимо предпринять все, чтобы не было никаких сложностей на будущее. Нам всегда с вами удавалось находить решение».

Лукашенко выразил уверенность, что сторонам удастся договориться: «Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы, чтобы в новый год не тащить старые проблемы». При этом он добавил: «Будем откровенны: [проблемы] порождаются не нами. Мы вовлечены в глобальный процесс, поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, мировой экономике, мировой политике, в военных вопросах, мы не хотим быть втянуты в эти проблемы, но их надо решать».

Переговоры президентов продолжаются в закрытом для прессы режиме.