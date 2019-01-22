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CNN узнал о планах бывшего гендиректора Starbucks баллотироваться в президенты США

Экс-гендиректор сети кофеен Starbucks Говард Шульц изучает возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2020 г. в США в качестве независимого кандидата. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами топ-менеджера.

Источник, близкий к советникам Шульца, заявил, что такая возможность изучается, но окончательное решение еще не принято. Шульц ушел из Starbucks в 2018 г. По словам собеседника телекомпании, бывший менеджер «глубоко задумался о своем будущем и о том, как он мог бы послужить своей стране».

Уже больше века на президентских выборах в США побеждают выдвиженцы Республиканской или Демократической партий. Лучший результат, полученный на выборах независимым кандидатом, принадлежал бизнесмену Россу Перо в 1992 г., когда он набрал 18,9%. Это был единственный случай, когда результат независимого кандидата измерялся двузначной цифрой. Четыре года спустя он получил уже около 8%.

Шульц выступает с критикой действующего президента США Дональда Трампа, но демократический фланг потенциальных кандидатов оказался переполнен еще до старта кампании. О своих амбициях уже заявили конгрессмен Тулси Габбард, экс-министр жилищного строительства в администрации экс-президента США Барака Обамы Хулиан Кастро и сенатор Камала Харрис.