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Политика
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CNN узнал о планах бывшего гендиректора Starbucks баллотироваться в президенты США

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Экс-гендиректор сети кофеен Starbucks Говард Шульц изучает возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2020 г. в США в качестве независимого кандидата. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами топ-менеджера.

Источник, близкий к советникам Шульца, заявил, что такая возможность изучается, но окончательное решение еще не принято. Шульц ушел из Starbucks в 2018 г. По словам собеседника телекомпании, бывший менеджер «глубоко задумался о своем будущем и о том, как он мог бы послужить своей стране».

Уже больше века на президентских выборах в США побеждают выдвиженцы Республиканской или Демократической партий. Лучший результат, полученный на выборах независимым кандидатом, принадлежал бизнесмену Россу Перо в 1992 г., когда он набрал 18,9%. Это был единственный случай, когда результат независимого кандидата измерялся двузначной цифрой. Четыре года спустя он получил уже около 8%.

Шульц выступает с критикой действующего президента США Дональда Трампа, но демократический фланг потенциальных кандидатов оказался переполнен еще до старта кампании. О своих амбициях уже заявили конгрессмен Тулси Габбард, экс-министр жилищного строительства в администрации экс-президента США Барака Обамы Хулиан Кастро и сенатор Камала Харрис. 

Бизнес
Новости

Токийский суд отказал Карлосу Гону в освобождении под залог

Ведомости
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Суд Токио отклонил ходатайство защиты бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона об освобождении под залог, передает Reuters. Накануне Гон заявлял о готовности сдать паспорт и носить электронный браслет, а также обещал не покидать Японию. Аналогичное ходатайство суд отклонил в середине января.

Суд не пояснил свое решение, но практика показывает, что в Японии освобождение под залог без признания вины происходит крайне редко.

Гон, обвиняющийся в занижении размера своего вознаграждения и переписывании на корпорацию личных убытков, своей вины не признает. Судебное решение повышает вероятность того, Гону предстоит полгода ждать решения суда под стражей, где он находится с 19 ноября.

Карлос Гон был гендиректором альянса Renault—Nissan—Mitsubishi. В ближайшее время правление Renault должно определиться с кандидатурой его преемника. 

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Политика
Новости

Американские эксперты обнаружили в КНДР тайную базу по разработке баллистических ракет

Ведомости
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Северокорейская ракетная база Сино-ри, расположенная в 212 км к северу от демилитаризованной зоны на площади 18 кв. км, является частью предполагаемой ядерной стратегии КНДР. Об этом сообщается в докладе экспертов вашингонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Она является одной из 20 тайных ракетных баз в КНДР, продолжающих работу, несмотря на обещания Пхеньяна свернуть ядерную программу и производство баллистических ракет. Здесь располагаются ракеты Nodong-1 среднего радиуса действия.

Эксперты предполагают, что Сино-ри играет ключевую роль в разработке баллистических ракет, способных достичь Южной Кореи, Японии, и острова Гуам в западной части Тихого океана, где расположена военно-морская база США, передает Reuters. Обнаружение секретного ракетного штаба произошло через три дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ожидает» еще второго саммита для обсуждения вопроса о денуклеаризации с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в конце февраля.

В ноябре 2018 г. CSIS сообщал о расположенных в КНДР примерно 16 секретных ракетных баз, на которых кипит активная работа. Госдепартамент тогда призвал Ким Чен Ына к выполнению взятых на себя Пхеньяном «обязательств, включая полную денуклеаризацию и ликвидацию программ баллистических ракет». Однако Трамп в тот же день заявил, что история «о том, что Северная Корея развивает ракетные базы, является недостоверной». США знают «про обсуждаемые объекты, ничего нового – и ничего, выходящего за рамки обычного. Просто очередные фейковые новости. Я буду первым, кто сообщит вам, если дела пойдут плохо», – писал он на своей странице в Twitter.

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Бизнес
Новости

Прокуратура не нашла оснований для блокировки Ozon.ru из-за торговли лекарствами

Ведомости
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Столичная прокуратура не обнаружила оснований для блокировки сайта Ozon.ru, который с октября прошлого года продает лекарства дистанционно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию ответа надзорного ведомства на обращение Союза профессиональных фармацевтических организаций, включающего такие аптечные сети как «Ригла», «Неофарм» и «Эркафарм». Представители сетей указывали на действующий в России законодательный запрет на продажу препаратов через интернет. Аналогичное обращение было направлено и в Роскомнадзор.

Прокуратура пересказала объяснения, данные ей в Ozon.ru. Отпуск препаратов ООО «Интернет решения», управляющее Ozon.ru, осуществляет через аптечный пункт в Москве на основании полученной в сентябре 2018 г. лицензии. Информация о препаратах представлена на сайте в разделе «Лекарственные средства». Их доставка происходит из этого аптечного пункта курьером на основании договора между клиентом и ООО «Вестовой», которое от имени заказчика знакомится с товаром, покупает его и передает покупателю.

Представитель Ozon.ru Мария Заикина рассказала, что в конце 2018 г. компания получила несколько запросов, в том числе и от прокуратуры, о механике тестирования доставки лекарств. После представленных разъяснений дополнительных вопросов у надзорного ведомств не возникло.

Роскомнадзор в ответе сетевикам перечислил основания для внесудебного ограничения доступа к информации в интернете. В их числе есть, например, дистанционная торговля алкоголем, но не онлайн-продажи лекарств. Ведомство перенаправило запрос в Росздравнадзор, осуществляющий контроль в сфере здравоохранения. В ноябре 2018 г. он выносил Ozon.ru предостережение.

Сетевики остались не довольны позицией наздора. Позиция прокуратуры и Роскомнадзора дает возможность любой компании, имеющей лицензию на фармацевтическую деятельность, продавать лекарства в интернете по аналогичной схеме, отмечает гендиректор сети «Ригла» Александр Филиппов.

В союзе надеются на скорейшее принятие законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, заявила его представитель Олеся Полянская. Разработанный Минздравом документ были принят в первом чтении в конце 2017 г. В течение всего 2018 г. его принятие активно лоббировала Ассоциация компаний интернет-торговли. Она писала обращения в Госдуму и вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой включить вопрос в госпрограмму «Цифровая экономика». В декабре 2018 г. председатель профильного комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов решил продолжить работу над законопроектом в январе 2019 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

WSJ узнала о многолетних секретных контактах спецслужб США и КНДР

Ведомости
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Сотрудники ЦРУ США и разведывательной службы КНДР в течение последних 10 лет регулярно проводили секретные консультации, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди бывших и действующих сотрудников администрации США.

Собеседники издания рассказали, что лица, занимавшие посты заместителя директора ЦРУ, не раз посещали Пхеньян. Дважды такие поездки совершал в 2012 г. Майкл Морелл. Не менее раза столицу КНДР посетил Эврил Хейнс. Консультации были остановлены в последние годы правления 44-го президента США Барака Обамы и возобновились после назначения Майкла Помпео на пост директора ЦРУ в январе 2017 г.

Вашингтон считал, что контакты на уровне представителей разведслужб могут быть полезнее дипломатических каналов, поясняет газета. По оценке газеты, эти переговоры позволили организовать визит Помпео в КНДР.

Секретные консультации, по данным издания, начались в 2009 г. Ключевую роль в них со стороны Вашингтона на начальном этапе играл Джозеф Детрани, который около 20 лет работал в ЦРУ. В 2012 г. эти обязанности были возложены на Морелла, позже — на Хейнс.

Первая в истории официальная встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня 2018 г. в Сингапуре.

Экономика
Новости

СМИ узнали о планах оценки вице-премьеров по ключевым показателям эффективности

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Детализация персональной ответственности высших чиновников за происходящее в России коснулась вице-премьеров. Минэкономики разработало предложения по оценке работы семи действующих зампредов правительства по ключевым показателям эффективности (KPI), пишет «Коммерсантъ». Исключение составят три вице-премьера — Константин Чуйченко, Юрий Борисов и Юрий Трутнев.

Подобная система оценки работы чиновников разрабатывается уже несколько лет. Так, в 2016 г. предлагалось ввести KPI для оценки министров, увязанные с показателями целевого сценария социального экономического развития России на три года. Сейчас Белый дом ориентируется на реализацию нацпроектов. Распределить показатели эффективности между вице-премьерами правительству поручил президент Владимир Путин по итогам ноябрьского расширенного заседания президиума Госсовета. Ответственными за их разработку премьер-министр Дмитрий Медведев назначил своего заместителя Константина Чуйченко и руководителя Минэкономики Максима Орешкина.

Оценивать эффективность вице-премьеров предлагается на основе индикаторов для целевых показателей вверенных им нацпроектов. То есть для первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова KPI ключевыми станут темпы роста ВВП, объем несырьевого экспорта, численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса, а также производительность труда в базовых несырьевых отраслях.

Работу социального вице-премьера Татьяны Голиковой будут оценивать по естественному приросту населения, реальным располагаемым денежным доходам граждан, а также по уровню их бедности, образованности и занятости. Показателем работы Ольги Голодец станет интерес граждан к спорту и интенсивность посещений гражданами организаций культуры. Виталий Мутко ответит за долю городов с благоприятной городской средой, уровень доступности жилья и объем инвестиций в строительство. Максим Акимов – за качество дорог и число погибших в ДТП, Алексей Гордеев — за качество окружающей среды и экспорт сельхозпродукции, Дмитрий Козак — за инвестиции в промышленность и производительность труда в обработке. Цифр по конкретным показателям не приводится. Вероятно, они будут совпадать с целевыми значениями из нацпроектов, отмечает издание.

Помимо KPI для оценки деятельности вице-премьеров Минэкономики предлагает использовать соцопросы, «демонстрирующие публичное восприятие» их работы. Так для Силуанова показательными станут ответы респондентов на вопросы: «За последний год открыть и вести свое дело, бизнес стало сложнее или легче или так же, как и раньше?» или «За последний год экономическая ситуация в нашей стране улучшилась, ухудшилась или не изменилась?». А на оценку работы Голиковой повлияют ответы на такие вопросы: «За последний год желание иметь ребенка у вас или ваших знакомых выросло, снизилось или не изменилось?» или «Материальное положение вашей семьи улучшилось, ухудшилось или не изменилось?».

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Политика
Новости

Япония вложит более 1 млрд рублей в хранилище радиоактивных отходов в Приморье

Ведомости
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Япония направит более 1,1 млрд руб. на создание центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, который строят в Приморье. Об этом заявил директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) Константин Сиденко, его слова приводятся на сайте приморского Заксобрания.

Деньги пойдут на покупку оборудования. Директор ДальРАО добавил, что соглашение не предусматривает ввоза и переработку в России радиоактивных отходов из Японии, поскольку это запрещает российское законодательство. Речь идет о ядерных отходах уже накопленных в Приморье.

Центр сотрудничает с Токио в рамках международных соглашений. «В рамках соглашения предусматривается содействие японской стороны исключительно в области ликвидации наследия "холодной войны", — отметил он.

Сиденко уточнил, что японская сторона финансирует обеспечение радиационной безопасности в регионе поскольку Токио опасается «последствий аварий подобной Фукусиме». «Участвуя в финансировании работ по его ликвидации, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов», — подчеркнул Сиденко. 

Авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 г. В результате цунами после мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения станции. Из-за этого перегрелись четыре из шести реакторов. Это привело к повреждению топливных стержней, а также трещинам в здании АЭС и, как следствие, повышению радиоактивного фона.

Бизнес
Новости

NYT назвала возможную выгоду для Дерипаски от сокращении доли в En+

Ведомости
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Договоренности Олега Дерипаски с властями США об отказе от владения пакетами акций энерго-металлургической группы En+ могут позволить ему избежать выплаты налогов на миллионы долларов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ, утвержденный минфином СШАПриведенная в нем информация «вызывает вопросы относительно того, в какой степени сделка ставит Дерипаску в невыгодное положение», пишет газета. 

В документе содержатся детали соглашения между Вашингтоном и Дерипаской о снятии санкций с его компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Из указанных материалов следует, что согласие передать часть акций банку ВТБ позволит российскому предпринимателю «списать долги потенциально на сотни миллионов долларов», пишет газета. Кроме того, соглашение сохранит за «союзникам Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях».

Новые данные могут дать критикам аргументы в пользу того, что администрация президента США Дональда Трампа либо сознательно позволила Дерипаске «легко отделаться, либо ее переиграли в ходе лоббистской и юридической кампании, профинансированной его (Дерипаски) компаниями», говорится в статье. NYT указывает, что лица из окружения миллиардера «в частном порядке выражали удовлетворение» в связи с этими договоренностями.

Как утверждает издание, долю в En+ в 3,22% получит благотворительный фонд «Вольное дело», созданный российским бизнесменом. Долю в 10,55% получит швейцарская компания Glencore, еще около 14% акций En+ — ВТБ (таким образом, общая доля банка в компании достигнет около 24%). Доля, которую получит банк, оценивается в $800 млн, он также сможет получать дивиденды от акций, пишет газета. Дерипаску, в свою очередь, якобы освободят от выплаты долга ВТБ. По версии NYT, по условиям сделки около 57% акций в En+ будут под контролем Дерипаски, его бывшей супруги Полины Дерипаски, ее отца Валентина Юмашева, а также связанных с ними различных структур.

Американский минфин в середине декабря объявил о готовности снять санкции с En+ и подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal при условии отказа Дерипаски от контроля над компаниями. По условиям сделки, доля Дерипаски в En+ снизится с около 70% до 44,95%, ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с бизнесменом, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне».

Бизнес
Новости

«Дочка» «Газпрома» опровергла сообщение о списании 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне

Ведомости
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Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать безнадежные к взысканию долги населения Чечни, однако сумма в 9 млрд руб. не фигурирует в решении суда, заявил заместитель гендиректора по реализации газа компании Рустам Амерханов, передает ТАСС. Он предположил, что появление суммы в 9 млрд руб. — результат «информационного вброса».

«В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться», — уточнил он. По словам Амерханова, сумма не называлась. «Формулировка в решении суда: обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности», — пояснил собеседник агентства.

Ранее районный суд по иску прокуратуры Чечни обязал газовиков списать долги населения республики за газ как безнадежные к взысканию. Сумма в 9 млрд руб. содержалась в официальном релизе на сайте прокуратуры Чечни, размещенном 16 января. Позже оно было отредактировано. В последней версии материала сумма долга не указывается. При этом в кэше сохранилась прежняя публикация с заголовком «По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд руб.».

Комментируя ситуацию в Чечне, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе списания долгов за газ необходимо учитывать интересы не только населения, но и «Газпрома». Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров, в свою очередь, в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил списание долгов жителей республики за газ историей и спецификой региона. По его словам, республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».

Политика
Новости

СКР возбудил дело по факту гибели людей при пожаре на судах в Керченском проливе

Ведомости
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По факту гибели людей в результате пожара на двух судах под флагом Танзании в районе Керченского пролива возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета.

По версии следствия, около 18.00 по московскому времени в 16 милях от побережья произошло возгорание двух торговых судов – «Канди» и «Маэстро».

Как сообщил Росморречфлот, погибли не менее 11 человек, еще 12 удалось спасти. По предварительным данным агентства, оба судна были на якорной стоянке в нейтральных водах. На одном из них произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно.

Всего на судах находился 31 человек. На первом – 17 человек, из которых девять граждан Турции и восемь граждан Индии. На втором – 14 человек: семь граждан Турции и семь граждан Индии.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за выкатившегося самолета

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«Аэрофлот» был вынужден скорректировать расписание рейсов из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы московского аэропорта «Шереметьево». Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Сейчас компания проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации, также информация об изменении в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальном аккаунте компании в Twitter, отмечает «Аэрофлот». Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, обеспечиваются всем необходимым в соответствии с законодательством и стандартам «Аэрофлота», говорится в сообщении. К 20:28 мск в «Шереметьево» задержан 21 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Ранее в понедельник пассажирский Boeing 737 «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево». На борту находились 85 человек, из них никто не пострадал, сообщал аэропорт. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за происшествия.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

В Керченском проливе горят два судна

Ведомости
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По уточненным данным, в районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, на одном из них произошел взрыв, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. «Предположительно произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», – сказал собеседник агентства.

По данным Росморречфлота, на судах «Канди» и «Маэстро» 17 и 14 человек, некоторые из моряков спрыгнули за борт. По состоянию на 19.20 мск из воды подняли тело одного погибшего, трое спасены, сообщило ведомство.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что с судов эвакуировались все моряки. «На место уже прибыли семь спасательных судов, еще несколько находятся в пути. Людей поднимают из воды», – сказал источник агентства. По его информации, все члены экипажей – 31 человек – живы.

По данным «Керчь.ФМ», огнем охвачена почти вся надводная часть одного из судов, стоящего на входе в Керченский пролив в нейтральных водах. «По информации вахтенного матроса одного из судов, на рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно из них, предположительно «Маэстро», – газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно. Сейчас горят оба судна», – говорится в сообщении. По информации ресурса, в спасении участвует приписанное к порту Новороссийска большое спасательное судно «Спасатель Демидов».

По информации сайта Marine Traffic, газовоз «Маэстро» валовой вместимостью 4000 т построен в 1990 г.

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