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ФБК попросил СКР завести дело на Дерипаску о взятке и организации проституции

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального потребовал у Следственного комитета России (СКР) возбудить уголовное дело в отношении миллиардера Олега Дерипаски по двум статьям – организация проституции (241 УК) и дача взятки (291 УК). Заявление фонда в СКР опубликовала его юрист Любовь Соболь.

«Ведомости» отправили запрос в СКР и представителю Дерипаски.

Как утверждает ФБК, бизнесменом и иными лицами в его интересах была сформирована «группа лиц, систематически проводящая кастинги, организующая логистику, проживание и оказание услуг проституции Дерипаске», а также его знакомым, в том числе «должностным лицам в целях дачи взяток». Есть достаточные основания полагать, что уголовное дело в отношении модели Анастасии Вашукевич и ее наставника Александра Кириллова (более известны как Настя Рыбка и Алекс Лесли) было возбуждено за незаконное вознаграждение должностным лицам, говорится в заявлении.

В своем заявлении ФБК ссылается на свое первое расследование о Дерипаске и Вашукевич, которое было опубликовано в феврале 2018 г., а также на расследование, которое опубликовал Навальный 21 января 2019 г. В последнем политик пишет, что к нему в распоряжение якобы попали записи телефонных разговоров бизнесмена, и утверждает, что к задержанию Вашукевич в Москве якобы причастен Дерипаска.

В феврале 2018 г. ФБК выпустил расследование, построенное на книге Вашукевич и ее фотографиях из Instagram. В нем рассказывалось о якобы совместном отдыхе Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным ФБК, с ними было несколько моделей, в том числе и Вашукевич. Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г., говорил Навальный.

Через несколько недель после выхода расследования Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде. В местной тюрьме они провели почти год. Власти страны обвинили их в проведении нелегального тренинга и нарушении миграционного законодательства. Оба подсудимых признали вину, их приговорили к условному сроку. В январе 2019 г. Вашукевич и Кириллова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» после депортации из Таиланда. Они подозреваются в вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК). Сейчас их выпустили под обязательство о явке.

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