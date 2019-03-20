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Белоусов: нужно найти бенефициаров Baring Vostok в сделке с «Восточным»

Помощник президента Андрей Белоусов сказал, что необходимо установить бенефициаров сделки, из-за которой начался спор инвестиционного фонда Baring Vostok и банка «Восточный». По его словам, тогда станет понятно, почему в расследовании дела участвует ФСБ. Об этом Белоусов заявил в интервью Forbes.

«Кто эти клиенты? Кто покупатели? В чьих интересах в конечном счете совершалась сделка? Я не знаю ответа на этот вопрос, но мне кажется, что если на него ответить, то, может быть (я предполагаю), что-то прояснится», – отметил Белоусов.

Помощник президента заверил, что не действовал когда-либо в интересах акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна. «Это полная чушь. Абсолютно. Я верующий человек и могу в Великий пост сказать, что это вранье», – сказал Белоусов. Он назвал Аветисяна своим «товарищем», но уточнил, что разделяет личные и служебные отношения. По словам Белоусова, арест основателя Baring Vostok Майкла Калви стал неожиданностью и для самого Аветисяна.

Калви задержали 15 февраля, в этот же день были задержаны еще три сотрудника Baring Vostok – партнеры Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Все они арестованы. Их обвиняют в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб., дело было возбуждено по материалам ФСБ за два дня до задержаний. Калви и остальные фигуранты дела не признают своей вины и связывают дело с акционерным конфликтом в банке.

Калви заявлял в суде, что уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и миноритариями «Восточного» – Аветисяном и Шерзодом Юсуповым. Однако они отрицают, что причастны к уголовному делу против Калви.

Baring Vostok основан в 1994 г. С этого времени он вложил более $2,8 млрд в 80 проектов в России, Казахстане и на Украине. Среди них – Ozon, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «Эр-телеком», «Новомет», Papa John's и др. Своих инвесторов Baring Vostok не раскрывал.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде