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Новак перераспределил полномочия заместителей после ухода Текслера

Министр энергетики Александр Новак временно перераспределил полномочия своих заместителей после ухода своего первого заместителя Алексея Текслера, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Департамент развития электроэнергетики будет курировать заместитель министра Анатолий Яновский. Кроме того, он будет отвечать за департамент бюджетного планирования и учета. За департамент государственной энергетической политики и департамент корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы ответственным будет заместитель министра Павел Сорокин. По отдельным вопросам эти отделы будут курировать Яновский и другой заместитель министра – Анастасия Бондаренко.

Во вторник, 19 марта, президент Владимир Путин назначил Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области вместо ушедшего в отставку Бориса Дубровского. Текслер совмещал в министерстве обязанности первого заместителя министра и куратора электроэнергетики.

«Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники, что на должность заместителя министра энергетики, курирующего электроэнергетику, претендуют два человека – бывший член правления «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов и директор департамента по оперативному контролю Минэнерго Евгений Грабчак, который является победителем конкурса «Лидеры России».