ЦИК Украины подсчитал половину протоколов на выборах президента

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Госавтоинспекция намерена ужесточить контроль над автошколами

ГИБДД подготовила новую редакцию указа президента № 711 1998 г., расширяющую полномочия ведомства в части контроля над автошколами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа. Из него следует, что Госавтоинспекция получит право проверять, как автошколы соблюдают требования «к учебно-материальной базе». Порядок контроля будет детализирован приказом МВД. По поручению вице-премьера Максима Акимова он должен быть разработан в мае.

Работу автошкол контролирует Рособрнадзор, выдающий им лицензии, которые действительны только при заключении ГИБДД. С 2014 г. инспекторы занимаются проверкой программ обучения и учебно-материальной базы. Как правило, проверка проводится один раз, если заключение бессрочное. С 7 апреля заключение будет выдаваться на пять лет, что скажется и на сроках проверок. Однако дополнительных проверок, в том числе в случае жалоб, до сих пор не предусмотрено.

Инспекторы рассчитывают на детализацию постлицензионного контроля за автошколами. В ее необходимости уверены также представители Рособрнадзора и Минпросвещения. В ГИБДД рассказали, что у серых автошкол полный комплект оборудования есть только на этапе обследования. После получения заключения они не заинтересованы «в поддержании учебно-материальной базы в надлежащем состоянии» и сокращают издержки – разрывают договоры об аренде земли под площадку и обучают во дворах или на площадках меньшего размера. Известны случаи сокращения парка учебных машин, увольнения педагогов и перевода работы с учениками в онлайн-режим. «Сейчас контроль есть только на этапе получения заключения и при сдаче экзамена, но никто не знает, что происходит во время обучения», – признает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Знакомые с ситуацией собеседники издания отмечают, что при работе над документом автоинспекторы могут столкнуться с сопротивлением Минэкономразвития. Новые полномочия ГИБДД совпадают с существующими полномочиями Рособрнадзора, что создает дублирующий контроль.